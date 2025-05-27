В Шымкенте строят крупнейший тепличный комплекс

В Шымкенте турецкая компания Alarko Holding реализует один из крупнейших тепличных проектов в стране. Общая площадь — 650 га, объём инвестиций — 650 млн долларов США.

Проект разделён на два этапа. До конца 2026 года завершится строительство теплиц на 208 га, затем в массиве «Мәртөбе» освоят ещё 441 га.

Первый этап даст 1750 рабочих мест и обеспечит выпуск 51 тыс. тонн продукции в год.

Полный запуск комплекса позволит производить до 175 тыс. тонн томатов и создаст 5 тысяч рабочих мест.

Планируются экспорт, экотехнологии, социальные и образовательные инициативы.