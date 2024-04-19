Тысячи контрафактных шоколадок подлежат уничтожению

Тысячи шоколадок, имитирующих известную торговую марку, подлежат уничтожению.

В департаменте юстиции изъяли больше 48 тысяч единиц контрафактного шоколада — мини KitKat и Nesquik. В ведомство обратились представители компании Nestle. При проверке на одном из рынков города изъяли крупную партию контрафакта привезенную из республики Узбекистан. Утилизировать решили экологично, сначала шоколад пропускают через дробилку, затем смешивают с водой. Полученную смесь будут использовать как комбикорм.

«Контрафактный товар от оригинала отличался в первую очередь ценой. Оригинальная продукция стоит дороже нежели контрафакт. Кроме того на контрафактной продукции были неправильные буквы. Вместо KitKat, «кет кет», «кат кит», меняли одну букву. Также в данных шоколадках была только вафля, отсутствовала шоколадка, нежели в оригинальной продукции был оригинал и надпись. В контрафакте даже если были шоколадные обертки там не было надписей и это контрафактная продукция вредит здоровью человека», — говорит Мухтар Абдезов, руководитель отдела по правам интеллектуальной собственности департамента юстиции г. Шымкента.

Чаще всего, говорят специалисты, такой шоколад, из-за дешевизны покупали, в основном, на тои. Продавца контрафактной продукции оштрафовали на 40 МРП, около 150 тысяч тенге. Кроме того как рассказали в департаменте юстиции, после огласки, подобная контрафактная продукция сразу пропала с рынков Шымкента. Специалисты рекомендуют: если вы столкнулись с подобным контрафактом, обратиться в департамент юстиции.