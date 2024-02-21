«Тide», «Ariel», «Persil» и «Миф» подделывали в Шымкенте

Это страшный сон любой домохозяйки. Подобная бытовая химия не только плохо помогает в стирке, она опасна.

Поддельный стиральный порошок расфасовывали двое жителей Кентау. Контрафактное средство бытовой химии маркировали логотипами известных брендов. Для изготовления поддельной продукции предприимчивые мужчины арендовали дом в Шымкенте. В нем полицейские и обнаружили вещественные доказательства незаконной деятельности.

Галымбек Турысбеков, начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области:

«Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность подпольного цеха по изготовлению контрафактной продукции. При проверке полицейские обнаружили и изъяли более 300 мешков с контрафактной продукцией, а также 13 мешков с неизвестным порошкообразным веществом, весом по 40 кг, солеобразное вещество для добавления в порошок в 5 мешках».

Владельцев незаконного бизнеса уже задержали, а собранные материалы направили в департамент экономических расследований. Полицейские тем временем выясняют, в какие торговые точки предприимчивые бизнесмены поставляли контрафактный товар.