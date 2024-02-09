48 тысяч поддельных сладостей известного бренда изъяли в Шымкенте

Более 48 тысяч единиц контрафактных сладостей под видом известной марки «Nestle» изъяли в Шымкенте, передает OTYRAR.

Эти товары были маркированы под известными брендами, такими как «Kit Kat» и «Nesquik».

Поддельная продукция была распространена в Шымкенте через компанию ТОО «Б» посредством оптовой реализации. Проверка была проведена по обращению компании «Nestle S.A.».

«В настоящее время материалы дела находятся в производстве департамента юстиции города Шымкента, и принимается решение о привлечении ответственного лица за незаконное использование товарного знака»,-говорится в официальном сообщении Министерства Юстиции РК.

В зависимости от суммы ущерба, причиненного правообладателю, материалы проверки будут переданы в суд или переданы в службу экономических расследований для привлечения виновного лица к уголовной ответственности.