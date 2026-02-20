Новый проект Конституции вызвал дискуссии о казахском языке в Шымкенте

Жители Туранского района подвергли резкой критике чиновников, плохо владеющих государственным языком.

На встрече прозвучало требование: в обновленной Конституции норма о знании казахского языка должна быть прописана максимально четко. Однако председатель городского маслихата, выслушав доводы горожан, разъяснил юридические тонкости этого вопроса.

Бахадыр Нарымбетов, председатель маслихата:

«Мы никого не принуждаем к использованию государственного языка силой, мы создаем условия, при которых его знание становится необходимостью. Насилием невозможно изменить ни веру, ни язык человека. Сейчас все регулируется на законодательном уровне. В закон о госслужбе внесены изменения, введены специальные тесты, требования к которым с каждым годом только ужесточаются».

Дискуссия не ограничилась лишь языковым вопросом. Жители предложили вернуть в Конституцию смертную казнь. По мнению собравшихся, наказание за преступления против детей должно быть максимально суровым.

«Почему мы должны содержать педофилов пожизненно Даже после кастрации они остаются в тюрьмах и питаются за счет бюджета. Это наши деньги, наши налоги», — говорят жители.

В ходе встречи председатель маслихата обозначил свою позицию относительно мнений общественности. Он заявил, что одним из ключевых векторов обновленного Основного закона является обеспечение защиты прав граждан

Бахадыр Нарымбетов, председатель маслихата:

«Осужденные не будут просто сидеть на государственном обеспечении. Согласно текущим планам, внедряются специальные программы, по которым заключенные будут привлечены к тяжелому физическому труду. Они обязаны вносить свой вклад в развитие страны. Мы намерены усилить работу по обязательному привлечению осужденных к труду».

Итоги встречи подвел аким Туранского района. Он рассказал о проделанной работе и поделился планами на будущее. Глава района заверил что ни одно обращение не останется без внимания, а все озвученные проблемы будут решаться поэтапно.