Проект новой Конституции прошёл экспертизу и всенародное обсуждение

Проект Новой Конституции, обсуждался в обществе в течение трёх недель. По инициативе Главы государства была создана комиссия из 130 человек.

В ходе общественного обсуждения граждане направляли свои предложения и замечания через платформы e-Otinish и eGov, внося инициативы по изменению отдельных норм

Конституционный суд РК:

«В рамках общественного обсуждения в Комиссию через порталы eGov и e-Otinish поступило около 10 тысяч мнений и предложений от граждан. Столь масштабное участие населения придало новой Конституции по-настоящему всенародный характер. Кроме того, на различных политических и общественных площадках, а также в средствах массовой информации состоялись открытые дискуссии с участием экспертов и общественных деятелей».

В работе комиссии принял участие председатель маслихата города Шымкента Бахадыр Нарымбетов. По его словам, в столице каждая норма проекта Конституции была тщательно обсуждена и прошла экспертную оценку. Все предложения, поступившие через специальные порталы, были внимательно рассмотрены. Об этом он рассказал на встрече с трудовым коллективом текстильной фабрики.

Бахадыр Нарымбетов, председатель Шымкентского городского маслихата:

«По каждому предложению поступало больше тысячи обращений и предложений. Они подлежат обязательному учёту, поскольку отражают интересы народа. Поэтому ни одна комиссия не вправе утверждать: это моё предложение или это чьё-то личное. В этом и состоит суть народной Конституции».

Бахадыр Нарымбетов также разъяснил предстоящие изменения в Основном законе, представителям рабочих профессий. По его словам, в новой редакции Конституции конкретизированы нормы, направленные на защиту прав человека труда. Предусматривается создание более благоприятных условий для трудящихся

Нургуль Бекмуратова, житель г. Шымкента:

«Сейчас многие делают акцент на вопросе двуязычия. Однако даже если казахский и русский языки упоминаются в одном ряду, приоритет остаётся за государственным-казахским языком. Это закреплено в законодательстве, и для нас это важно. Что касается поддержки рабочих профессий, в целом всё понятно. Но изменения в Налоговом кодексе пока вызывают вопросы. Было бы хорошо получить более подробные и доступные разъяснения по налоговой сфере».

Республиканский референдум назначен на 15 марта. В этот день граждане страны примут решение о принятии новой Конституции.