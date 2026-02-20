В Шымкент с рабочим визитом приехала депутат Мажилиса Парламента Қарақат Абден Цель поездки, подробно рассказать о предлагаемых изменениях и ответить на вопросы жителей.

По словам депутатов, они открыты к диалогу и приветствуют активность населения. Интерес со стороны граждан, отмечают они, свидетельствует об осознанном и ответственном подходе к предстоящему референдуму. В течение дня состоялось несколько встреч в высших учебных заведениях и медицинских организациях. В обсуждениях приняли участие профессорско-преподавательский состав, студенты и сотрудники учреждений, которые смогли задать интересующие их вопросы и высказать своё мнение.

«В действующей конституции на первом месте государство, в новой редакции на первом месте человек, гражданин. И если посмотреть на текст конституции, там слово человек -гражданин встречается 83 раза. Все права касающиеся человека, расширение его прав и свобод«, — Каракат Абден, депутат мажилиса парламента РК.

Референдум по внесению изменений в Конституцию Казахстана состоится 15 марта.

В министерстве труда рассказали, что в случае поддержки поправок на референдуме может быть изменена и дата празднования дня Конституции. Если казахстанцы выберут новую конституцию, то праздников станет день принятия обновлённого основного закона.