Токаев подписал новую Конституцию Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Конституцию Республики Казахстан, принятую на референдуме 15 марта 2026 года, а также утвердил указ о мерах по ее реализации.

Согласно указу, оригинал Конституции 1995 года будет передан в архив президента, а действующий экземпляр хранится у президента Республики Казахстан.

Также предусмотрена разработка новых законов: «На рассмотрение Мажилиса будут внесены проекты Конституционных законов „О Президенте Республики Казахстан“ и „О Қазақстан Халық Кеңесі“».

Правительству поручено привести нормативные правовые акты в соответствие с Конституцией и до 7 апреля утвердить план по ее продвижению.