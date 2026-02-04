Он подарит нам 3 часа

Это я про февраль — самый короткий месяц зимы, который, собственно, ее и завершает. Какие перемены он нам несет и чем будет наполнен, давайте разбираться.

Сначала определимся с праздниками и юбилеями. Надо же прикинуть, какими продуктами следует запасаться: в феврале будет несколько важных поводов встречать и угощать гостей.

Грустный повод, но все же он есть: 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. Это дата, посвященная профилактике и поддержке онкопациентов.

6 февраля мир отметит День отказа от мобильного телефона — осознанного цифрового детокса. Попробуйте прожить без мобильника всего один день!

6 февраля, в пятницу, что очень удобно, современники отмечают Международный день бармена. Это праздник профессии и культуры напитков.

В нашей стране 9 февраля будет отмечаться 95 лет со дня рождения поэта, лауреата Государственной премии РК, обладателя звания «Поэт века» Мукагали Макатаева. Он прожил всего 45 лет, но его лирическое поэтическое наследие бессмертно.

10 февраля — 80 лет со дня рождения композитора, заслуженного деятеля искусств Кенеса Дюсекеева, автора симфонической поэмы-картины «Жалаңтөс батыр», мюзиклов «Мәди», «Аққу Жібек», оперетты «Алдар көсе», сотен популярных эстрадных песен.

А еще 10 февраля отмечается День угощения домового — Велесичи, Кудесы. Народная традиция, связанная с домовыми.

11 февраля — Всемирный день больного. Иными словами, в этот день нужно поддержать людей с заболеваниями.

12 февраля мир отмечает День Дарвина, посвященный науке и теории эволюции.

14 февраля — День святого Валентина, праздник любви и романтики. Сразу скажу, не наш это праздник. Куда интереснее отмечать в этот же день Международный день дарения книг.

15 февраля — Сретение Господне, один из двунадесятых праздников православной церкви. День, когда зима встречается с весной.

А теперь внимание! 16 февраля начинается масленичная неделя. Наши православные соотечественники и мы вместе с ними будем отмечать этот поистине народный праздник проводов зимы. Это неделя перед Великим постом с обильным угощением блинами.

17 февраля отмечается Восточный Новый год Красной Лошади. Начало года по китайскому календарю, символом которого в 2026 году является Огненная Лошадь. Сагаалган (Белый месяц) — Буддийский Новый год.

18 февраля — День пельменя. Неофициальный гастрономический праздник, посвященный любимому блюду русской и многих других кухонь.

19 февраля — начало священного поста Рамазан. С этого дня с рассвета начинается обязательный пост (ораза), который продлится месяц.

21 февраля — Всемирный день экскурсовода.

22 февраля, в воскресенье, отмечается Масленица (завершение масленичной недели) и Прощеное воскресенье.

Так в этом году совпало, что 22 февраля также отмечается Международный день энцефалита — период осведомленности о клещевом энцефалите.

25 февраля в Казахстане отметят 315 лет со дня рождения Абылай хана, великого государственного деятеля и полководца.

26 февраля в календаре отмечен как Всемирный день неторопливости. Это призыв современному человеку замедлить темп жизни и насладиться моментом.

27 февраля празднуем Международный день оптимиста — позитивного взгляда на жизнь, веры в лучшее и хорошего настроения.

28 февраля — 180 лет со дня рождения великого акына Жамбыла Жабаева, жизненный путь которого равен почти столетию (1846–1945 гг.).

Какие конкретные действия ждет от нас февраль?

В феврале в Казахстане индивидуальные предприниматели должны определиться с режимом налогообложения: или упрощенная декларация, или общеустановленный режим.

Предприниматели, которые до 1 января 2026 года работали по патенту или в специальном мобильном приложении, могут перейти на режим для самозанятых. Этот формат позволяет работать без регистрации ИП, а началом его применения считается дата формирования первого чека в приложении.

Сняться с учета в качестве ИП можно было самостоятельно с 1 января, либо дождаться автоматического снятия 1 марта 2026 года.

Как правильно поступить, вам объяснят в налоговом управлении, где вы обслуживаетесь. Там сейчас проходит республиканская акция «Народный бухгалтер».

Что еще? С 3 по 10 февраля в Казахстане пройдет прием заявлений на тестирование для претендентов на получение гражданства. Подать заявку можно на сайте Национального центра тестирования.

Само тестирование состоится 11 февраля 2026 года.

А вот и приятное ожидание. До 1 февраля 2026 года, как и обещали, казахстанским детям начислили третью по счету выплату в рамках программы «Нацфонд — детям». Речь идет о выплатах за 2025 год: их получат все граждане Казахстана, не достигшие 18 лет по состоянию на 31 декабря 2025 года. Начислено по 130,71 доллара США.

С 9 по 15 февраля 2026 года казахстанские первоклассники будут отдыхать на дополнительных каникулах. Эти семь дней нужны для восстановления сил и продолжения учебы.

До 10 февраля завершится январское ЕНТ.

28 февраля 2026 года в Мексике состоится поединок казахстанского бойца смешанных единоборств Асу Алмабаева с четвертым номером рейтинга наилегчайшего веса UFC, экс-чемпионом UFC мексиканцем Брендоном Морено.

С 6 по 22 февраля в Италии, в городах Милан и Кортина-д’Ампеццо, пройдут XXV зимние Олимпийские игры. Казахстан на Олимпиаде-2026 представят 36 спортсменов, которые будут соревноваться в 10 дисциплинах.

Флаг РК на церемонии открытия понесут шорт-трекисты Денис Никиша и Яна Хан — оба считаются одними из самых стабильных и опытных спортсменов нынешнего состава.

Месяц хоть и короткий, но весьма затратный. С одной стороны — масленичная неделя, с другой — почти десять февральских дней ифтаров, ауызашаров, пожертвований. Ничего, выдержим! Главное — мир в нашем общем доме, в Казахстане, и согласие внутри сообществ.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА