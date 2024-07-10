Дело китайского бизнесмена: главный подозреваемый сделал заявление

Дело китайского инвестора, который по его словам стал жертвой мошенников, получило новый поворот.

В редакцию телекомпании «Отырар» обратился главный подозреваемый. По словам Есбола Мукамедан, бизнесмен из Поднебесной выступил с ложным обвинением. Кроме того, обвиняемый в мошенничестве уверяет, что это он вложил собственные деньги в открытие бетонного завода. Есбол Мукамедан уверяет, что иностранец делает всё возможное, чтобы завладеть его имуществом.

Есбол Мукамедан, подозреваемый в мошенничестве:

«В 2019 году я был в Астане, китайский инвестор приехал ко мне и сказал, что нужно построить бетонный завод. Я ему посоветовал стать инвестором и мы заключили так называемую сделку — на словах и я пояснил ему, что нам нужно около ста миллионов долларов. Бизнесмен из Китая сказал, что он найдет деньги и попросил меня начать строительство завода. Спустя полгода он опять приехал к нам и мы объехали города Казахстана в поисках земли. Он решил открыть завод в Туркестанской области. Потом он уехал и я на свои 100 млн тенге купил землю в Тюлькубасском районе. Я им позвонил, но они не ответили. После уже началась пандемия. В 2021 году я с инсультом попал в больницу. В 2022 году гражданин Китая снова объвился и извинился, мол, у меня нет 100 млн долларов, есть только один миллион. Я сказал, что можно построить цементный завод. После инвестор отправил пятерых жителей Китая для строительства завода. Чтобы оформить для них визу, я из своего кармана за каждого заплатил 500 тысяч тенге. У меня есть все доказательства. Я также обеспечил их жильем и едой за свои деньги. Я тратил деньги на них, потому что мы уже заявили об этом в акимате, хотел внести вклад в развитие экономики Казахстана. Я ни тиына у этого человека не брал, все его слова — ложь!».

Адвокат подозреваемого говорит, что в деле нет состава преступления и вообще его подзащитного должны признать потерпевшим.

Мухтар Жолшиев, адвокат подозреваемого:

«Если гражданин Китая дал деньги моему подзащитному, то пусть он это докажет! Пусть он обращается в полицию Китая, у них нет прав расследовать это дело в Шымкенте. Даже если он отправлял ему деньги, то пусть это расследуют китайская полиция, деньги ведь были отправлены из Китая! Мой подзащитный только построил завод в Шымкенте на свои деньги и ничего более. У моего подзащитного даже есть запись, где бизнесмен из Китая говорит, что дал полицейским 100 тысяч долларов. Мой подзащитный должен быть потерпевшим, здесь нет состава преступления и мы это докажем в суде! Если бы мой подзащитный реально взял 537 млн тенге у китайской стороны, то его бы поместили под арест, а он находится под подпиской о невыезде».

Китайский инвестор Юхуа Хан в свою очередь настаивает, что он в деле — потерпевший. По словам адвоката бизнесмена из Поднебесной, следователи не стали бы направлять дело в суд, если доказательств было недостаточно.

Самат Сапарымбет, адвокат китайского инвестора Юхуа Хан:

«У нас есть все доказательства и даже есть доказательства того, через кого именно китайский инвестор направил деньги подозреваемому. Кроме того следователи также собирали доказательства по данному делу, и есть показания посредников, которые передавали деньги. Слова подозреваемого о том, что он вложил свои деньги и не брал деньги у китайского инвестора — ложь! Кроме того, у подозреваемого есть соучастник, мы неоднократно обращались в вышестоящие инстанции с просьбой привлечь его к этому делу. Но наши жалобы были неудовлетворены».

Незаинтересованный юрист Розмат Абдусалиев говорит, что уголовное дело по закону рассматривают два месяца. Но если в деле есть нюансы, то следствие может продлиться или приостановиться. Адвокат добавляет, что во время расследования стороны не могут давать оценку работе правоохранителей или обвинять их во взяточничестве. По словам юридического защитника, поставить окончательную точку в деле может исключительно — суд.

Розмат Абдусалиев, юрист:

«Это вообще некорректно и недопустимо обвинять человека в совершении особо тяжкого преступления во взяточничестве, тем более в таком размере. Я считаю это вообще неправильно. У следователя есть достаточно прав, если в его действиях не предусматривается состав уголовного правонарушения — как взяточничество, нет никаких доказательств, я бы ему порекомендовал обратиться за сохранением своей чести и достоинства в судебный орган».

Громкое дело о мошенничестве полицейские расследовали около года и сейчас возвратили в Прокуратуру. Окончательное решение по данному делу вынесут представители Фемиды, после того как дело поступит в суд.