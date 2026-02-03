В Шымкенте скорректировали программу реновации жилых домов

На внеочередной 33-й сессии городского маслихата депутаты детально обсудили изменения в программе реновации и единогласно поддержали их.

Решен вопрос с доплатой за дополнительные квадратные метры: ранее эти расходы несли жители, теперь данный механизм пересмотрен в пользу собственников. Подробнее объяснила депутат гормаслихата.

«В случае, если площадь предоставляемой квартиры увеличивается, дополнительные расходы будут покрываться за счёт инвестора. Ранее это оплачивалось за счёт жителей, однако сейчас, поскольку человек переезжает из старого жилья в новое, подрядчик, построивший дом, при увеличении площади предоставляет ее за свой счёт»,- говорит депутат городского маслихата Альбина Елшиева.

Обсудили народные избранники и проект новой Конституции. Была отмечена необходимость недопущения разногласий в обществе, а также важность всестороннего разъяснения населению ключевых положений Основного закона. По мнению участников заседания, предложенный проект соответствует интересам казахского народа и опирается на его многовековое историческое наследие.

«Если внимательно прочитать преамбулу, можно увидеть, какие изменения внесены. Если сравнить с прежней преамбулой, чётко прослеживаются интересы казахского народа и Казахстана. Там прямо говорится о нашей тысячелетней истории. Кроме того, в Конституции большое внимание уделено образованию и науке. Наше развитие связано с образованием, наукой, цифровизацией и искусственным интеллектом. Чётко разграничены религия и государство, задача государства — сохранять согласие»,- сказал в интервью председатель маслихата города Шымкент Бахадыр Нарымбетов

Проект новой Конституции направлен на расширение прав и свобод граждан. В документе особое внимание уделено защите прав человека, укреплению справедливости судебной системы и соблюдению верховенства закона. По мнению депутатов, конституционные реформы помогут повысить доверие населения к власти и позволят шире учитывать мнение общества.