Первым замом Айтенова назначен экс-госсинспектор Администрации Президента

В акимате Шымкента утвердили кандидатуру Куаныша Асылова вместо ушедшего Шынгыса Мукана.

Новым первым заместителем акима Шымкента стал бывший государственный инспектор Администрации Президента РК, уроженец Алматы, 49-летний Куаныш Асылов, передает OTYRAR.

По согласованию с администрацией президента новый заместитель акима уже вступил в свою должность.

Справочно: Асылов Куаныш Жумабекович родился 14 марта 1973 года в Алматы.

Образование:Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби -магистр юридических наук

Сэнфордская школа государственной политики, Университет Вашингтона Дюка, США- магистр политических наук.

Свой карьерный путь Асылов начал с предпринимательства с 1995 по 2002 годы, затем работал в государственных органах. С 2006 по 2010 годы был заведующий сектором официальных мероприятий и внешних связей Управления Делами Президента РК.

С 2011 по 2013 годы-директор Центра исследования финансовых нарушений Счетного комитета Республики Казахстан.

С 2013 по 2014 годы-председатель комитета по делам молодежи Министерства образования и науки Республики Казахстан.

С 2014 по 2017 годы-председатель комитета общественно-политической работы и языковой политики Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

С 2017 по 2018 годы-заведующий общественно-политическим сектором Администрации Президента Республики Казахстан.

С 2018 по 2019 годы – первый заместитель заведующего Центром аналитики Администрации Президента Республики Казахстан.

2019-2023 годы- государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан.

Первый вице — президент Федерации профессионального бокса Казахстана, президент Ассоциации выпускников Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Кавалер ордена» Құрмет«, награжден государственными медалями «Ерен еңбегі үшін», «КНБ РК 25 жыл» Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.