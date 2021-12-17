Об этом пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на данные экспертов из ЮАР.

Там провели обширное обследование анализов 78 тысяч зараженных коронавирусной инфекцией.

По словам экспертов, пациенты с «омикрон» штаммом на 23% реже попадают в медицинские учреждения по сравнению с теми, у кого выявили вариант «дельта». Однако пациенты чаще стали жаловаться на боль в пояснице.

Отмечается, что у пациентов с «омикроном» заболевание протекает в легкой форме, однако это не означает, что новый штамм менее опасен. Эксперты предполагают, что несколько уровней иммунитета, приобретенного как в результате инфицирования, так и вакцинации, сыграли значительную роль в изменении тяжести заболевания.

Напомним, штамм «омикрон» выявили на юге Африки в конце ноября этого года. С тех пор он успел распространиться в 70 странах мира. Казахстанские медики не исключают возможное распространение нового штамма и в Казахстане.