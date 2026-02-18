Завтра начнется священный месяц Рамазан

19 февраля начинается священный месяц Рамазан. Все мусульмане с искренним намерением будут держать оразу — пост, который продлится 29 дней.

В этот период верующие от рассвета до заката воздерживаются от пищи и питья, уделяя особое внимание духовному очищению. Имамы призывают в это время чаще совершать благие дела, читать Коран и раздавать милостыню. Врачи рекомендуют на сухур употреблять продукты, богатые белком и надолго сохраняющие чувство сытости, а на ифтар — лёгкую и жидкую пищу.

В этом году пост продлится 29 дней. Рамазан для мусульман — это не только воздержание от еды и питья от рассвета до заката, но и время духовного очищения, терпения и приумножения благих дел. В течение месяца в мечетях совершается тарауих-намаз, организуются благотворительные мероприятия.

Мусабек Актаберды, заместитель главного имама города Шымкента:

«Пожилым людям, которые не в состоянии соблюдать пост, Всевышний Аллах даровал разрешение не держать его. Также от обязательства освобождаются те, кто страдает неизлечимыми заболеваниями и не может выздороветь. В Священном Коране сказано, что в таком случае человек обязан выплатить фидья — накормить одного нуждающегося утром и вечером. При наличии возможности необходимо выплатить эту милостыню. ДУМК также определило размер фидья — около 4000 тенге».

Размер фитр-садака, обязательной милостыни для каждого мусульманина в месяц Рамазан, в этом году установлен в пределах 735 тенге. Эта сумма рассчитана исходя из средней рыночной стоимости двух килограммов муки и является минимальной. При желании и возможности верующие могут выплатить милостыню из расчёта изюма или фиников: 2 килограмма изюма — около 6400 тенге, 4 килограмма фиников — порядка 12 400 тенге.

Мусабек Актаберды, заместитель главного имама города Шымкента:

«Фитр-садака выплачивается с начала месяца Рамазан и до праздничной молитвы Ораза айт. Милостыня, выплаченная до айт-намаза, считается действительной. Поскольку возможные недостатки нашего поста и поклонения остаются неполными, именно через выплату фитр-садака они возносятся к Всевышнему. Если в семье есть кормилец — отец, он выплачивает милостыню за всех членов семьи. Если же человек самостоятельно зарабатывает и обеспечивает себя, лучше, чтобы он выплатил фитр-садака лично».

Врачи называют период поста своеобразной «детоксикацией» организма. Длительное воздержание от пищи способствует нормализации выработки желудочного сока и улучшению пищеварения. Поэтому специалисты советуют на сухур употреблять продукты, богатые белком и надолго сохраняющие чувство сытости, а на ифтар — лёгкие и жидкие блюда. Также рекомендуется избегать сладостей и газированных напитков.

Дина Баймагамбетова, врач-гастроэнтеролог:

«Не рекомендуется употреблять слишком сладкие и богатые углеводами продукты, поскольку это может усилить жажду и быстро вызвать чувство голода. Мы советуем отдавать предпочтение полезным жирам, мясным и белковым продуктам — это может быть конина, баранина, говядина или яйца. Именно такие питательные и сытные блюда лучше употреблять во время сухура».

В этом году священный пост завершится 19 марта. Ночь с 16 на 17 марта — священная ночь Кадыр, наполненная особой милостью и благословением, ниспосланными в Коране. А 20 марта мусульманская община отметит праздник Ораза айт — символ единства, милосердия и духовной радости.