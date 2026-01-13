ДУМК объявило даты Рамазана и Курбан айта на 2026 год

В Казахстане священный месяц Рамазан в 2026 году начнётся 19 февраля и продлится 29 дней. Соответствующую информацию распространило Духовное управление мусульман Казахстана.

Как сообщили в ДУМК, Ночь предопределения (Ляйлятуль-кадр) ожидается в ночь с 16 на 17 марта. Праздник Ораза айт (Ид аль-Фитр) мусульмане страны отметят в пятницу, 20 марта. Курбан айт запланирован на период с 27 по 29 мая.

В муфтияте уточнили, что расчёт начала месяцев по хиджре произведён с учётом данных международных астрономических исследовательских центров. При этом возможна корректировка дат на один день — в зависимости от фактического наблюдения новолуния.