Кому в Шымкенте отключают горячую воду?

1 апреля в Шымкенте завершился отопительный сезон.

Тепловики поделились планами на предстоящий отопительный сезон и рассказали в каких микрорайонах прекратится подача горячей воды.

218 многоэтажных домов Шымкента оключат от горячей воды. Жителям микрорайнов Восток, Север, Отырар, 16,17, 18 придется установить водо-нагреватели.

Пердебай Сабитов, директор ГКП «Куатжылуорталык»:

«В летнее время и в отопительный сезон 2022-2023 гг. мы полностью отключим подачу горячей воды в спальные районы города. Причина, изношенная котельная «3-Энергорталык» не может в полной мере обеспечивать вышеназванные микрорайоны горячей водой». Поэтому есть время, жители должны установить водонагреватели типа Аристон» .

Подача горячей воды в новые микрорайоны Шымкента не приостановится до конца Оразы. Напомним, Ораза заканчивается 1 мая.

Аскар Булешов, начальник сбыта ГКП Куатжылуорталык-3″:

«Во время Оразы подача горячей воды будет производиться в многоэтажные дома, расположенные в микрорайонах Туран 1 и 2, Акжайык, Нурсити, Шымсити, АДЦ и многоэтажки по проспекту Кунаева и Толеметова».

Тепловики уверяют, учли форс-мажорные обстоятельства в отопительный сезон, во время массового отключения электроэнергии. Руководство коммунального предприятия закупило необходимые агрегаты

Аскар Булешов, начальник сбыта:

«ГКП «КуатжылуОрталык-3″ приобрел три передвижные электростанции мощностью 800, 400 и 200 киловатт. В случае аварийных ситуаций отключение электроэнергии в любой точке города, передвижная станция будет включена , бесперебойная подача тепла потребителям будет продолжена».

Едва отопительный сезон завершили, а тепловики уже приступили к подготовке к предстоящему. В этом году запланированы работы по замене устаревших внутриквартальных теплосистем и магистральных труб на Адырбекова-Жибек жолы и по улице Туркестанской.