Вопрос повышения стоимости проезда обсуждают шымкентцы

Вопрос о повышении стоимости проезда обсуждают шымкентцы. Перевозчики отмечают необходимость изменения тарифа для стабильной работы общественного транспорта, с другой стороны, горожане переживают из-за роста расходов. Власти обещают учесть интересы жителей и сохранить социальные льготы, чтобы сделать решение максимально сбалансированным.

В Шымкенте поднимут цену за проезд. Сейчас тариф составляет 70 тенге, и по словам транспортников, это самая низкая цена на проезд в общественном транспорте по всей республике. Тариф не менялся с 2016 года, то есть почти 10 лет. За это время выросли цены на горюче-смазочные материалы, увеличивались заработные платы, но стоимость проезда оставалась прежней.

О грядущем подорожании заявил аким города. По его словам, тариф могут установить на уровне 120 тенге. По словам специалистов, одна из главных причин убыточности городского транспорта — низкая платежная дисциплина. Многие пассажиры просто не оплачивают проезд.

«Сегодня культура платежей населения — всего 60% платят, если бы каждый заходящий платил 70 тенге, то это немного бы подняло доход, сейчас транзакций по Шымкенту 320-350 тысяч, это почти половина. Почти 50% наших горожан не платят. Пачка сигарет, уважаемые курильщики, стоит 800-1000 тенге, а проезд 70 тенге», — говорит председатель ассоциации «Южавтотранс» Дархан Каюпов.

При этом значительная часть пассажиров в Шымкенте относится к социально уязвимым категориям населения и для них поездки в общественном транспорте бесплатны. Эта льгота сохранится и после изменения тарифа.

Дархан Каюпов, председатель ассоциации «Южавтотранс»: «С 1 по 11 классы мы возим бесплатно, 14 категорий уязвимых слоев населения мы также возим бесплатно, кому за 70 тоже возим бесплатно. Все уязвимые слои населения обеспечены бесплатным провозом».

Шымкентцы во мнениях разделились. Одни считают, что нужно понимать ситуацию и поддерживать транспортные компании, другие признаются, привыкли платить 70 тенге.

Как отметил глава города, повышение тарифа возможно уже в следующем году. Решение будет принято с учётом всех факторов, экономических расчётов, мнения жителей и социальных обязательств перед населением.