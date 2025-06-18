Зайцам — штраф: безбилетников усиленно ловят в Шымкенте

Безбилетный проезд — это административное правонарушение. Поэтому, едва войдя в автобус, оплачивайте проезд сразу. В противном случае придётся заплатить штраф в размере двух месячных расчётных показателей.

Однако некоторые горожане, похоже, привыкли ездить бесплатно. Мало того что не платят, так ещё и пытаются убежать. Кто-то скрывается в магазинах, кто-то перебегает дорогу в неположенном месте. Каждый объясняет своё поведение по-своему.

Такое контролёры видят ежедневно. По их словам, в день они составляют протоколы на 10 и более нарушителей. Некоторые успевают скрыться до приезда полиции. Задерживать силой они не имеют права. По словам общественных контролёров, если работать в усиленном режиме, на одном маршруте можно выявить до сотни «зайцев».

Зауре Лесбекова, общественный контролёр: «Когда работаем в усиленном режиме, на маршруте №101, например, если обычно 200 пассажиров, то в день рейда количество доходит до 300-350, потому что люди боятся и начинают платить. Если выходит 14 автобусов — проверяем все. Автопарк видит, сколько неоплаченных. И выходит, что 100-150 человек ездят бесплатно».

И, действительно, цифра в 100-150 человек кажется реальной. В автобусе, куда сели мы, тоже были пассажиры, оплатившие водителю наличными или заплатившие с опозданием.

Более 30 общественных контролёров ежедневно выходят в рейды и проверяют автобусы. Надеяться на оправдания не стоит, предупреждают специалисты.

Жомарт Камидоллин, директор ТОО «Smart Mobility»: «Просим пассажиров не использовать наличный расчёт, иметь электронный билет и обязательно оплачивать проезд сразу после посадки. Это обязательная услуга. В случае правонарушения предупреждений не будет. Если счёт арестован — можно пополнить транспортное приложение заранее или воспользоваться картой. Способов оплаты достаточно».

Добавим, с начала года было составлено более 1330 административных протоколов, каждый нарушитель получил штраф в размере 7 864 тенге. Лайфхак: если оплатить штраф в течение 7 дней, сумма уменьшается вдвое.