Минздрав ужесточает требования к стоматологическим услугам

Министерство здравоохранения Казахстана проводит внеплановые проверки стоматологических клиник по всей стране. Контроль осуществляется территориальными департаментами Комитета медицинского и фармацевтического контроля по поручению госорганов.

Всего проверками охвачены 622 клиники, на сегодняшний день завершены 392. По данным ведомства, в 103 учреждениях нарушений не выявлено.

При этом 174 клиники прекратили деятельность, из них 56 добровольно вернули лицензии на осуществление медицинской деятельности.

В ряде случаев применены меры оперативного реагирования — приостановка работы учреждений на срок от 30 до 90 дней, а также временное отстранение сотрудников.

Особое внимание в ходе проверок уделяется соблюдению стандартов оказания медицинской помощи, лицензионных требований и наличию квалифицированного персонала.

В минздраве отмечают, что проводимая работа направлена на защиту прав пациентов, обеспечение безопасности и повышение качества стоматологических услуг.

