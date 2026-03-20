В Казахстане усиливают профилактику стоматологических заболеваний среди детей

В Казахстане проходит масштабная профилактическая кампания, приуроченная к Всемирному дню здоровья полости рта. На сегодняшний день более 60 тысяч детей и подростков по всей стране прошли обучение основам ранней профилактики стоматологических заболеваний и получили консультации специалистов.

В рамках акции задействовано свыше 600 стоматологов. При участии медицинских университетов, профильных ассоциаций, государственных и частных клиник проведено более 200 профилактических мероприятий.

Работа организована на базе поликлиник, медицинских вузов, школ и детских садов, что позволяет обеспечить широкий охват и доступность для детей разных возрастных категорий.

По оценке Всемирной организации здравоохранения, до 90% стоматологических заболеваний можно предотвратить при соблюдении базовых правил гигиены.

Несмотря на это, болезни полости рта, включая кариес и заболевания дёсен, остаются одними из самых распространённых в мире и могут существенно влиять на общее состояние здоровья.

Усиление профилактической работы связано с ростом стоматологических заболеваний среди детей.

Так, у шестилетних уровень кариеса увеличился с 74,2% в 2016 году до 86% в 2024 году. Среди подростков 15 лет показатель вырос с 75% до 87%.

В рамках программы «Болашақ – сау тіспен» уже открыто 130 стоматологических кабинетов в 17 регионах страны. До конца 2028 года планируется довести их количество до 984 — в школах с численностью от 1000 учащихся.