Турецкие инвесторы построят парогазовую установку в Шымкенте

Аким города Шымкента Габит Сыздыкбеков и представители турецкой компании «Aksa Energy» во главе с Мурадом Юстел подписали меморандум о реализации проекта по строительству в городе парогазовой установки (ПГУ) мощностью до 500 МВт.

Строительство установки начнётся в ближайшее время.

Глава мегаполиса Габит Сыздыкбеков отметил, что ввод нового проекта положительно скажется на улучшении экологической ситуации в городе Шымкенте и осуществит дополнительные поступления в бюджет.

Следует подчеркнуть, что реализация инвестиционного проекта, стоимостью около 700 миллионов долларов США направлена на обеспечение населения города Шымкента качественной электрической и тепловой энергией, а также горячим водоснабжением. На период строительства будет создано свыше 1000 рабочих мест, а после запуска работой обеспечат более 200 местных жителей.

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков поблагодарил турецкую компанию за проявленный интерес к городу Шымкенту и прямые инвестиции в развитие энергокомплекса.

Также он выразил готовность оказать всестороннюю поддержку в скорейшей реализации совместного проекта.

Турецкая компания «Aksa Energy» была основана в 1997 году.

В 1998 году ввела в эксплуатацию первую в Турции биогазовую установку в городе Бурса.

Позже начала эксплуатировать электростанции в турецких городах Хаккяри и Мардин.

«Aksa Energy» со временем диверсифицировала свои инвестиции и стала одной из ведущих компаний Турции в области производства электроэнергии на мазуте, природном газе, на ветряных генераторах и гидроэлектростанциях в Турции и за рубежом.

Компания производит электроэнергию установленной мощностью более 2700 МВт по всему миру и с 2023 года инвестирует в электростанции в Турции, Северном Кипре, Гане, Мали, Мадагаскаре, Конго, Узбекистане, а также Казахстане.