Более 2,4 млрд тенге сэкономили граждане благодаря цифровым решениям

В министерстве юстиции Казахстана сообщили об увеличении объема средств, возвращенных гражданам.

По данным ведомства, в прошлом году в производстве судебных исполнителей находилось около 10 миллионов исполнительных документов на общую сумму 15,5 трлн тенге. Об этом на пресс-конференции в СЦК рассказал председатель комитета принудительного исполнения Махсат Балабеков.

По его словам, сумма, возмещенная взыскателям, составила 557,6 млрд тенге, что на 88,6 млрд тенге больше по сравнению с 2024 годом. В доход государства взыскано 63,4 млрд тенге — рост составил 10%.

Кроме того, государственные судебные исполнители обеспечили поступление исполнительской санкции в бюджет на сумму 3,4 млрд тенге, что на 30% превышает предыдущие показатели.

Отдельно отмечается работа цифрового судебного исполнителя: в рамках упрощенного производства взыскано около 10 млрд тенге.

Благодаря тому, что в таком формате не взимается 25%-ная комиссия частных судебных исполнителей, гражданам удалось сэкономить порядка 2,4 млрд тенге.