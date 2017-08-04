ЮКО лидирует по бракам и разводам в Казахстане

В Министерстве юстиции озвучили статистику по заключенным и расторгнутым бракам в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

Как сообщили в ведомстве в ответ на официальный запрос, по сведениям информационной системы «Регистрационный пункт ЗАГС» за текущий год, по состоянию на 1 августа, в Казахстане было зарегистрировано 75 701 акт о заключении брака и 31 469 актов о расторжении брака.

Лидером по количеству заключенных браков является Южно-Казахстанская область — 11 279 актов о заключении брака. Далее в списке фигурирует Алматы — 9 278 актов, Алматинская область — 8 034 зарегистрированных брака. Астана расположилась на четвертом месте списка — 6 034 зарегистрированных брака в этом году.

Как показывает статистика, разводятся казахстанцы, больше всего в той же Южно-Казахстанской области — 3 108 зарегистрированных актов о расторжении брака. Однако, если рассматривать статистику в соотношении регистраций браков и разводов, то здесь первой в списке оказывается Акмолинская область, где с начала года было зарегистрировано 2 771 брак и 1 508 разводов.