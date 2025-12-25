Казахстанцы стали чаще обращаться в ломбарды

Увеличенный спрос на услуги ломбардов отмечают представители этой отрасли. В последние дни число обращений выросло.

Эксперты связывают эту тенденцию с сезонными расходами, ростом цен и снижением доступности банковских займов, для многих такие финансовые организации становятся временной альтернативой в период повышенных трат.

В ломбарды казахстанцы чаще всего сдают золотые украшения и бытовую технику. В минувшие выходные в крупных городах спрос на их услуги заметно вырос. В отдельных филиалах даже сокращали часы работы, к такому наплыву клиентов они оказались не готовы, а средств для выдачи займов попросту не хватило. Эксперты отмечают: подобная активность носит сезонный характер и усиливается накануне праздников: Нового года, 8 марта, Наурыза или перед подготовкой детей к школе.

«Увеличенный немножко спрос, но статистически, в принципе, это сезонность и это предстоящий большой праздник, который население тратит достаточно много средств на подарки, на угощения. Может он еще происходить в начале января, потому что после праздников все деньги потрачены, и еще население идет и получает средства, потому что заработная плата поступает после праздников», — говорит Роберт Абзалилов, председатель ассоциации «Национальная лига ломбардов Казахстана».

Финансисты добавляют: рост обращений в ломбарды происходит на фоне сохраняющегося инфляционного давления. Доходы части домохозяйств по-прежнему не успевают за ростом цен.

«Население сейчас в этот период, когда доходы снижаются, обычно в этот период больше продажи идут в ломбардах. Люди больше обращаются, и эта тенденция исторически так сложилась. Чем больше ситуация в экономике ухудшается», — говорит Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCЕ.

Некоторые отмечают, что в праздничные периоды ломбарды нередко заменяют людям банковские займы.

«Немало людей сейчас находятся в сложном положении, допустим, по кредитам, по займам, по потребительским займам, по любым другим. Им хочется сейчас в праздник хоть какие-то деньги получить. Так как они это не могут сделать, они заблокированы в большинстве банков, они просто сдают имеющиеся золотые украшения, в том числе и нужные в ломбард«, — говорит Расул Рысмамбетов, экономист.

Аналитики считают, что активность в ломбардах сегодня, это индикатор того, насколько уязвимыми остаются семейные бюджеты. Для одних это способ дотянуть до зарплаты, для других возможность пережить сложный период.