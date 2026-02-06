Активы ломбардов резко выросли

Активы ломбардов превысили 500 миллиардов тенге. Прошлый год оказался особенно прибыльным, казахстанцы чаще несли в ломбарды золотые украшения, технику и другие ценности. За 12 месяцев портфель вырос почти на 200 миллиардов тенге.

Основу всей суммы составляют микрокредиты, задолженность по ним на начало года достигла около 426 миллиардов тенге. Эксперты отмечают, такая финансовая модель поведения стала ответом на рост инфляции и налоговые изменения, которые оставили и бизнес, и население в неопределённости.

«Доходы населения, можно ли использовать такое выражение, оно просело, то есть они недополучили доходы. Но постоянные расходы, они неизбежны, это коммуналка, садики, продукты питания, кредиты и так далее. И оказалось, что самым очевидным инструментом это сдать золото в ломбард и получить денежные средства, неважно даже под какие проценты. Почти половина триллиона тенге получено в микрозаймах именно в ломбардах. Это очень плохая статистика», — Талгат Игликов, финансист.

Количество ломбардов растет. Больше всего их в Алматы, Туркестанской области, регионе с одними из самых низких зарплат по стране а также в Астане. Специалисты указывают ещё на один, снижение доступности кредитов в банках второго уровня и МФО. По данным агентства по регулированию и развитию финрынка, в прошлом году кредитование хоть и выросло, но его темпы по сравнению с 2024 годом замедлились почти на четверть.

«Те, которые не могут получить по различным моментам, либо у него отрицательная кредитная история, либо доходы не соответствуют, коэффициент долговой нагрузки, соответственно, они обращаются, там проще и легче получать, обращаются в ломбарды. Возможно это и в дальнейшем, и в текущем году возможно продолжится. Потому что новые требования с этого года еще раз ужесточают выдачу займов для микрофинансов компаний или для банков второго уровня», — Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCЕ.

По оценкам экспертов, микрофинансовый рынок за прошлый год в среднем вырос на 30%, банковский сектор значительно скромнее. При этом ссудный портфель ломбардов увеличился почти в полтора раза, а значит население все больше зависит от быстрых залоговых займов.