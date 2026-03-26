Глава государства принял премьер-министра России Михаила Мишустина

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, прибывшего в нашу страну с рабочим визитом.

В ходе встречи собеседники отметили последовательное укрепление стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией, а также высокую динамику взаимовыгодного диалога и эффективную реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Глава государства подчеркнул, что участие Михаила Мишустина в заседании Евразийского межправительственного совета и цифровом форуме в Шымкенте является очередным подтверждением особого характера казахско-российских отношений и обоюдного стремления к их дальнейшему развитию.

– Вы знаете, как развивается экономическое сотрудничество между нашими государствами на двустороннем уровне. Уже реализовано 122 крупных проекта стоимостью около 25 млрд долларов. Объем торговли уверенно приближается к 30 млрд долларов. Можно сказать, что это уникальные результаты. Россия является нашим основным торгово-экономическим, инвестиционным партнером, и мы этому, конечно же, рады, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Основное внимание участники встречи уделили вопросам подготовки к государственному визиту президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Казахстан.

Как подчеркнул глава государства, Астана рассматривает предстоящий визит как очень важное событие, призванное придать серьезный импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами.

По его словам, в рамках подготовительных работ был заново пересмотрен весь комплекс многогранного двустороннего взаимодействия.