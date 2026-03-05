Президент Казахстана поблагодарил Саудовскую Аравию за помощь в эвакуации граждан

Состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарт Токаев с Наследным принцем Мухаммед бен Салман Аль Сауд.

В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Было отмечено, что эскалация конфликта представляет серьёзную угрозу не только региональной, но и глобальной безопасности и стабильности.

Собеседники с сожалением отметили, что атаки затрагивают территории государств, не участвующих в конфликте, в то время как исламская умма должна проявлять взаимное уважение и терпение.

Президент Казахстана выразил признательность правительству Саудовская Аравия за содействие в эвакуации казахстанских граждан на родину.

В свою очередь Наследный принц поблагодарил главу государства за поддержку и передал наилучшие пожелания народу Казахстана по случаю священного месяца Рамадан.

Стороны также договорились поддерживать регулярный политический диалог для дальнейшего укрепления двусторонних отношений и координации усилий на международной арене.