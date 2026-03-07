Инновация казахстанских ученых поможет датчикам работать без батареек

Ученые Satbayev University разрабатывают компактное устройство, способное преобразовывать механические колебания окружающей среды в электрическую энергию. Разработка предназначена для питания автономных IoT-датчиков, работающих в удаленных и труднодоступных районах.

Как отмечают исследователи, устройство основано на законе электромагнитной индукции: при движении катушки и магнитов возникает электрический сигнал.

Решение может применяться для мониторинга посевных площадей, экологического контроля и в различных отраслях промышленности.

Руководитель проекта, PhD Албанбай Нуртай, подчеркнул: «Мы работаем над устройством, которое позволит эффективно преобразовывать механические колебания в электрическую энергию и обеспечит надежную работу IoT-датчиков в удаленных регионах».

Проект реализуется поэтапно: от разработки схемы и 3D-модели до создания опытных образцов и патентования технологии.

По словам ученых, разработка станет вкладом в развитие зеленых технологий и энергосбережения.