Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты послов восьми стран

В Акорде президент Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты от чрезвычайных и полномочных послов восьми государств, включая Норвегию, Аргентину, Гану, Мали и Бангладеш.

Глава государства рассказал дипломатам о социально-экономическом развитии страны: «Несмотря на внешние вызовы, наша экономика остается наиболее стабильной и динамичной в регионе. Мы продолжаем проводить экономические реформы. 15 марта состоится общенациональный референдум по новой Конституции, которая создаст прочную основу для демократизации и модернизации страны», — отметил Токаев.

Президент подчеркнул приверженность миролюбивой внешней политике и важность дипломатического урегулирования конфликтов.

Он также выразил солидарность с государствами Залива и пожелал дипломатам успехов в их деятельности.

