Казахстан формирует новый индустриальный и энергетический каркас

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что экономика страны постепенно преодолевает накопленные проблемы и переходит к активному развитию промышленности, агросектора и инфраструктуры.
«Десятилетиями экономика Казахстана сталкивалась с дефицитом и дисбалансом. Теперь благодаря мерам Правительства ситуация постепенно меняется», — отметил глава государства.
По его словам, в стране формируется новый индустриальный каркас: в прошлом году открыто 190 производств на сумму свыше 1,5 трлн тенге, а в 2026 году планируется запуск ещё 200 предприятий.
Президент подчеркнул, что одним из приоритетов остаётся развитие агропромышленного комплекса.
«Мы ставим задачу сформировать современную технологичную аграрно-индустриальную экономику, продукция которой будет востребована как внутри страны, так и на зарубежных рынках», — заявил Токаев.
Глава государства также отметил масштабную модернизацию инфраструктуры — водной, энергетической и транспортной.
«В этом году реализуется более 220 проектов по модернизации водохозяйственных объектов», — сообщил президент.
По его словам, Казахстан активно развивает транспортную сеть: строятся железные дороги, модернизируются вокзалы и ремонтируются тысячи километров автодорог.
«Для миллионов граждан, особенно в сельских районах, дороги являются буквально дорогами жизни», — подчеркнул Токаев.