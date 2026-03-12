Казахстан формирует новый индустриальный и энергетический каркас

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что экономика страны постепенно преодолевает накопленные проблемы и переходит к активному развитию промышленности, агросектора и инфраструктуры.

«Десятилетиями экономика Казахстана сталкивалась с дефицитом и дисбалансом. Теперь благодаря мерам Правительства ситуация постепенно меняется», — отметил глава государства.

По его словам, в стране формируется новый индустриальный каркас: в прошлом году открыто 190 производств на сумму свыше 1,5 трлн тенге, а в 2026 году планируется запуск ещё 200 предприятий.

Президент подчеркнул, что одним из приоритетов остаётся развитие агропромышленного комплекса.

«Мы ставим задачу сформировать современную технологичную аграрно-индустриальную экономику, продукция которой будет востребована как внутри страны, так и на зарубежных рынках», — заявил Токаев.

Глава государства также отметил масштабную модернизацию инфраструктуры — водной, энергетической и транспортной.

«В этом году реализуется более 220 проектов по модернизации водохозяйственных объектов», — сообщил президент.

По его словам, Казахстан активно развивает транспортную сеть: строятся железные дороги, модернизируются вокзалы и ремонтируются тысячи километров автодорог.

«Для миллионов граждан, особенно в сельских районах, дороги являются буквально дорогами жизни», — подчеркнул Токаев.