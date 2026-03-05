Казахстан призвал к дипломатическому урегулированию конфликта

По поручению Касым-Жомарта Токаева председатель сената парламента Маулен Ашимбаев посетил посольство Ирана в Казахстане и выразил соболезнования в связи с трагическими событиями.

От имени главы государства он передал слова поддержки народу Ирана, а также родным и близким погибших.

Во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирана Али Акбар Джоукар было отмечено, что Казахстан с глубокой скорбью воспринял известие о трагедии, в результате которой погибли верховный духовный лидер Ирана Сейед Али Хаменеи, представители руководства страны и мирные жители, в том числе дети.

«Казахстан с особой горечью воспринял известие о произошедшей трагедии», — подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Он также отметил, что президент Казахстана последовательно выступает за урегулирование международных конфликтов исключительно политико-дипломатическими методами.

«Глава государства неизменно поддерживает решение международных конфликтов дипломатическим путём при строгом соблюдении норм международного права и устава ООН», — отметил спикер Сената.

Маулен Ашимбаев добавил, что Иран остаётся близким соседом и партнёром Казахстана, а также подтвердил готовность нашей страны содействовать мирному урегулированию ситуации.