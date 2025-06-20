Ограничения в международных перелётах коснулись шымкентских туристов

Отменённые рейсы и застрявшие за границей Казахстанцы. Новые ограничения в международных перелётах коснулись и Шымкентских путешественников. Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке полёты в некоторых направлениях временно приостановлены. Задержаны десятки рейсов из Египета, ОАЭ и по другим направлениям, популярным среди казахстанских туристов. Когда наши соотечественники, оказавшиеся в странах с закрытым небом, смогут вернуться домой?

Билет оплачен, но вылет отменили, причем многие об отмене узнали непосредственно в аэропорту. И это не смотря на то, что ранее МИД и авиационные службы предупреждали об отмене рейсов. Пассажирам, намеревавшимся отправится, к примеру в ОАЭ, настоятельно рекомендовали следить за новостями и заранее уточнять расписание.

Напомним, еще 14 июня МИД РК официально предупредил о введении запрета на полеты над территорией Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана и рекомендовал внимательно следить за развитием ситуации. Тем не менее, из республики в ОАЭ продолжали вылетать самолеты, полные туристов.

Но, как признаются сами пассажиры, многие надеялись до последнего. Кто-то не видел предупреждения, кто-то думал, что уж их рейс это самое предупреждение точно не затронет.

Айганым Турысбек мониторила ситуацию и, не получив, по ее словам, нормального ответа, все же надеялась на вылет, но утром узнала об отмене рейса.

Айганым Турысбек, туристка из Шымкента: «Билеты для родителей и себе я купила месяц назад. Но в последние недели начала читать новости и звонила в авиакомпанию, в аэропорт, чтобы узнать, не отменят ли рейс. Точного ответа я не получила. В 6 утра мне сообщили об отмене рейса который был на 10».

Но пока туристы ждут ответа на главный вопрос — будут ли возвращены деньги за отменённые рейсы и когда смогут вернуться домой те, кто уже заграницей?

«Отменились только рейсы в Абу-Даби, при возврате билетов деньги вернутся покупателям. Ответственность несет авиакомпания», — заверили в международном аэропорту Туркестана.

Как стало известно сегодня, Казахстан эвакуировал 109 граждан из Ближнего востока. 89 выехали из Ирана через Туркменистан, 20 – через Азербайджан. Тем временем ведется работа по возврату туристов, застрявших в ОАЭ. Среди тех, кто не смог вовремя вернуться на родину — Нурила Сагат из Шымкента. Утром она собиралась вернуться домой, но уже в аэропорту узнала, что рейс в Казахстан отменён. Сейчас она остаётся в Абу-Даби и ждёт следующей возможности вылета.

Нурила Сагат, туристка из Шымкента: «Мы в аэропорту Абу-Даби, рейс в Туркестан отменили, мы теперь ждем, когда сможем вернутся в страну».

Ограничения будут действовать до особого распоряжения. Пока же туристам остаётся ждать и быть на связи с туроператорами и авиакомпаниями.

Айша Кошеман