Президент Казахстана осудил атаку беспилотника на территорию Азербайджана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил свою позицию в связи с инцидентом, произошедшим в азербайджанском городе Нахичевань, где был зафиксирован взрыв беспилотного летательного аппарата.

Как сообщил советник президента — пресс-секретарь Айбек Смадияров, глава государства решительно осудил произошедшее. По его словам, позиция президента заключается в осуждении атаки против братского и союзнического государства — Азербайджан.

«Глава государства решительно осуждает данный акт против братского, союзнического Азербайджана», — отметил Айбек Смадияров.

При этом президент Казахстана выразил надежду на проведение всестороннего расследования инцидента.

«Президент также выразил надежду на совместное с Ираном тщательное расследование произошедшего и урегулирование конфликтной ситуации дипломатическими средствами во избежание дальнейшей эскалации напряженности в регионе», — сообщил пресс-секретарь.

По имеющимся данным, на территории Азербайджана впервые с начала регионального обострения был зафиксирован падение иранского беспилотного летательного аппарата. Дрон взорвался вблизи аэропорта города Нахичевань, что привело к возникновению пожара на территории воздушной гавани.

Очевидцы сообщили о мощном взрыве и сильном задымлении, охватившем часть инфраструктуры аэропорта. Город Нахичевань расположен примерно в 30 километрах от границы с Иран, что делает регион уязвимым для трансграничных инцидентов с применением беспилотной авиации.