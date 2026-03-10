Токаев назвал недопустимыми атаки на ОАЭ с территории Ирана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осудил ракетные обстрелы и атаки беспилотников, совершённые с территории Ирана по Объединённым Арабским Эмиратам, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения и повреждениям гражданской инфраструктуры.

Глава государства заявил, что подобные действия являются недопустимыми.

«Такие акции неприемлемы, поскольку они ведут к опасной по своим последствиям эскалации вооружённого конфликта на Ближнем Востоке», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, урегулирование международных споров должно происходить исключительно мирным путём.

«Применение дипломатических средств — единственно правильный метод решения всех спорных международных вопросов», — подчеркнул Президент.

О позиции главы государства сообщил советник и пресс-секретарь президента Республики Казахстан Айбек Смадияров.