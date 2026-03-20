Казахстан расширяет сотрудничество с международными финансовыми институтами

Сенат Казахстана одобрил закон о ратификации рамочного соглашения о партнерстве с Всемирным банком. Документ направлен на расширение сотрудничества и содействие устойчивому экономическому развитию страны.

Соглашение заключено между правительством Казахстана и структурами группы Всемирного банка, включая международный банк реконструкции и развития, международная финансовая корпорация и многостороннее агентство по гарантиям инвестиций.

Документ предусматривает внедрение передовых международных стандартов при реализации проектов, финансируемых за счет займов под государственные гарантии и грантов.

Речь идет о применении современных требований в сфере закупок, антикоррупционной политики, экологии, социальных и трудовых норм, а также прозрачности.

Ожидается, что соглашение позволит расширить инструменты финансирования, упростить реализацию проектов и повысить инвестиционную привлекательность страны.

Кроме того, оно поможет снизить нагрузку на государственный бюджет за счет перераспределения средств в пользу приоритетных и социально значимых направлений.