25 сентября Всемирный банк опубликовал ежегодное исследование «Индикаторы государственного управления» (The Worldwide Governance Indicators, WGI), в рамках которого оценивается его качество и эффективность в 214 странах мира.

WGI включает в себя шесть индексов: «Контроль коррупции», «Эффективность правительства», «Верховенство закона», «Качество регуляторной среды», «Политическая стабильность» и «Подотчетность государства».

Сводного единого рейтинга, обобщающего все указанные направления, не существует – каждое направление оценивается в отдельности.

Одним из способов отражения результатов является шкала процентильных рангов. Она показывает положение отдельного государства среди остальных путем определения процента стран, имеющих более низкие показатели.

Казахстан второй год подряд показывает стремительный рост по индикатору «Контроль коррупции» (ИКК). В текущем индексе страна улучшила процентильный ранг с 36 до 43,8%. За два года отмечается более чем двукратный рост (с 19,7%).

Таким образом, благодаря нынешнему рывку Казахстан с нижней трети индекса значительно приблизился к его середине.

Во многом это связано с предпринимаемыми системными и комплексными мерами по снижению уровня коррупции в стране, в первую очередь, превентивными и просветительскими, а также улучшению условий ведения бизнеса.

Данные рассчитывались на основании 12 источников, среди которых результаты исследований таких компаний, как Bertelsmann Stiftung, Freedom House, Economist Intelligence Unit, PRS Group, World Justice Project, IHS Markit, IMD, World Economic Forum, V-Dem, Gallup Organization и др.

Большинство организаций, на исследованиях которых строится ИКК, положительно оценили усилия Казахстана по борьбе с коррупцией за последний год. К примеру, по линии PRS Group показатель по противодействию коррупции в Казахстане вырос в 1,5 раза, в рейтинге глобальной конкурентоспособности IMD по аналогичному индикатору Казахстан занял рекордное для себя 27 место, достигнут значительный прогресс в рейтингах World Justice Project и Gallup Organization.

Среди стран СНГ Казахстан находится значительно выше, чем Молдова (29,8), Украина (26,4), Россия (21,6), Азербайджан (19,7), Кыргызстан (17,3), Узбекистан (14,4), Таджикистан (9,1) и Туркменистан (3,8), уступая лишь Беларуси (53,8) и Армении (50).

Ниже нашей страны расположились Китай (43,3), Бразилия (42,3), Тайланд (39,4), Индонезия (38), Монголия (37,5), Египет (27,9) и другие государства, ранее занявшие более высокие позиции в Индексе восприятия коррупции Транспаренси Интернешнл (ИВК).

Что касается безусловных мировых лидеров эффективности мер по контролю коррупции, возглавляет рейтинг с показателем 100% Новая Зеландия. Кроме него в десятку лидеров входят Сингапур, Финляндия, Швеция, Люксембург, Дания, Норвегия, Нидерланды, Швейцария и Лихтенштейн.

ИКК Всемирного банка является авторитетным агрегированным показателем измерения коррупции в мире, ориентированным на оценку эффективности реализуемой антикоррупционной политики в исследуемых странах.