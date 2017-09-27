Аким ЮКО встретился с представителем Всемирного банка в Казахстане

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев встретился с Постоянным представителем Всемирного банка в Казахстане Ато Брауном.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Южным Казахстаном и Всемирным банком. Вместе с тем, глава региона отметил, что для вхождения Казахстана в число 30 наиболее развитых стран мира, в области ведется работа по оказанию всесторонней поддержки малого бизнеса, проводятся соответствующие мероприятия по оказанию финансовой поддержки субъектам предпринимательства.

«Наша область густонаселенная и аграрная. Каждый пятый ребенок в стране рождается в этом регионе. Южно-Казахстанская область занимает первое место в сфере развития малого и среднего бизнеса. Кроме того, наша область лидирует по количеству учреждений здравоохранения и образования. В этой сфере работы еще пока предостаточно. Поэтому мы готовы и в дальнейшем постоянно работать со Всемирным банком», — сказал Ж.Туймебаев.

В свою очередь, высокий гость сообщил, что в ходе трехдневного визита в Южно-Казахстанскую область он ознакомился с текущей ситуацией в регионе, и отметил о динамично развивающемся Шымкенте.

«В этом году исполняется 25 лет партнерству между Всемирным банком и Казахстаном. Работы в данном направлении продолжатся. В ближайшем будущем мы планируем начать новую программу финансирования», — добавил Ато Браун.

В завершении встречи аким области Жансеит Туймебаев пожелал удачи и успехов Постоянному представителю Всемирного банка в Казахстане А.Брауну.

Пресс — служба акима ЮКО