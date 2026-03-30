Казахстан стал лидером СНГ по регулированию фармацевтического рынка

Казахстан стал первой страной СНГ и четвёртой в Европейском регионе, достигшей третьего уровня зрелости национальной системы регулирования лекарственных средств по оценке Всемирной организации здравоохранения.

Этот статус подтверждает, что система обращения лекарств в стране соответствует международным стандартам качества, безопасности и эффективности.

О достижении было объявлено на Индийско-казахстанском фармацевтическом бизнес-форуме в Алматы, в котором приняли участие более 60 фармацевтических компаний из Индии — производителей лекарств, вакцин, медицинских изделий и биотехнологической продукции.

По данным министерства здравоохранения, получение третьего уровня зрелости свидетельствует о соответствии системы международным требованиям по регистрации лекарственных средств, контролю качества, фармаконадзору и инспектированию производств.

В ведомстве отмечают, что развитие фармацевтической отрасли остаётся одним из приоритетных направлений. В стране ведётся работа по привлечению инвестиций, внедрению новых технологий, цифровизации процессов и повышению прозрачности закупок лекарств.

Сегодня бесплатными лекарствами в рамках ГОБМП и ОСМС обеспечены 3,6 млн пациентов. Всего выписано 15,6 млн рецептов на сумму 262,9 млрд тенге.

Кроме того, обновлены перечни препаратов: из них исключены неэффективные лекарства и расширен список современных и инновационных средств.