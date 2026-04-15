Процедуру вывода лекарств на рынок упростят в стране

В закон «О науке» внесены поправки, разработанные правительством, направленные на упрощение процедур регистрации и перерегистрации лекарственных средств и медицинских изделий.

Процессы планируется перевести в формат композитной государственной услуги, что позволит ускорить вывод на рынок необходимых населению препаратов.

Также закрепляются нормы, усиливающие социальную защиту граждан, находящихся в длительном коматозном состоянии.

Теперь их родственники смогут обращаться от их имени для прохождения медицинского освидетельствования и установления группы инвалидности. Это обеспечит доступ к соответствующим пособиям и техническим средствам реабилитации.