Нуралхан Кушеров встретился с председателем правления ТОО «СК-Фармация»

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров провёл встречу с председателем правления ТОО «СК-Фармация» Нурлыбеком Асылбековым.

В ходе встречи, речь шла о стабильном обеспечении области лекарственными средствами, своевременной поставке необходимых препаратов в медицинские организации и о работе по повышению качества фармацевтических услуг.

Особое внимание уделили совершенствованию складской логистики. Глава региона отметил, что вопросы здравоохранения находятся в числе приоритетных. Он выразил готовность рассмотреть предложения по развитию данной сферы.

Также были подняты вопросы соблюдения справедливости при распределении лекарств, охвата действительно нуждающихся пациентов, устранения отдельных нарушений и недостатков в отрасли.