Если говорить о перспективах найти хорошую работу или трудоустроиться строго по своей специальности, то Шымкент является одним из самых привлекательных городов Казахстана. Он по-прежнему входит в тройку крупнейших по численности населения и демонстрирует стабильный экономический рост.

Сегодня здесь представлено множество самых различных вакансий, многие из которых являются достаточно высокооплачиваемыми по сравнению с другими городами-миллионниками.

Ярким примером служит вакансия продавца в Шымкенте. На этой должности, даже не имея опыта работы, можно в среднем получать около 140 000 – 170 000 тенге. Если же говорить о других профессиях, то зарплата может быть значительно больше. Остановимся на самых популярных вакансиях.

Высокий спрос

На территории Шымкента действует множество крупных промышленных предприятий: начиная от металлургических комбинатов, заканчивая заводами по производству машин и приборов. Именно здесь представлено наибольшее количество вакансий:

Инженеры;

Операторы производственных линий;

Токари;

Энергетики;

Сварщики;

Наладчики;

Разнорабочие.

Также востребован и административный персонал, особенно если говорить о крупных предприятиях государственного значения. Управленцам с большим опытом работы и соответствующей квалификацией предлагаются руководящие должности и наиболее высокие заработные платы.

Работа в городе

Не стоит расстраиваться и тем, кто не имеет специального технического образования, ведь сайт вакансий предлагает также множество вариантов работы в:

Здравоохранении;

Образовании;

Социальной сфере;

Заведениях общественного питания;

Маркетинге;

Сфере развлечений.

Заработная плата при этом может варьироваться в достаточно широком диапазоне, поэтому рекомендуем не торопиться и внимательно изучить рынок труда.

Временная работа

В Шымкенте даже молодые люди без высшего образования могут найти для себя сезонную работы с хорошей зарплатой. К примеру, можно устроиться курьером или разнорабочим, если позволяет физическое здоровье.

Также имеются удаленные варианты, позволяющие работать непосредственно из дома. К ним рекомендуется присмотреться пенсионерам, людям с ограниченными возможностями и мамам в декрете.

Шымкент – отличный город, где созданы все условия не только для комфортной жизни, но и трудовой деятельности. Недаром люди со всей страны переезжают сюда в поисках перспектив и достатка.