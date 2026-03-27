Казахстанские театры усиливают позиции на сцене

27 марта отмечается Всемирный день театра. В Казахстане отмечают рост интереса к сценическому искусству и активное развитие отрасли.

Сегодня в стране действует более 70 театров, из них 57 — государственные. В их числе 11 республиканских и 46 региональных, что подтверждает значимую роль театра в культурной жизни страны.

По итогам 2025 года в государственных театрах поставили 410 премьер и провели 539 гастролей, включая зарубежные. Всего зрителям было представлено около 16 тысяч спектаклей, которые посетили более 2,8 млн человек.

Казахстанские театры также активно участвуют в фестивалях: за год — более 190 конкурсов, где 13 постановок получили награды уровня «Гран-при» и «Лучший спектакль».

Положительная динамика сохраняется и в 2026 году: за первый квартал республиканские театры уже посетили более 170 тысяч зрителей.

С начала года состоялись премьеры спектаклей «Қорғансыз», «Қазақи комедия немесе Бонапарттың үйленуі» и «Шолпанның күнәсі».

Ко Всемирному дню театра подготовлены новые проекты и постановки, включая «Болеро Х» в театре «Астана Балет», фестиваль «Altyn Saqa – 2026», «Театральную ночь» в театре имени Габита Мусрепова, комедию «Женитьба» в театре имени Михаила Лермонтова и спектакль «Бунт невесток» в Уйгурском театре.