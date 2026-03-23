Масштабная экологическая акция стартовала по всей стране

Масштабная экологическая акция стартовала по всей стране

Редактор Юлия Машковская
22
Фото министерства просвещения Республики Казахстан

Обращение главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Уважаемые соотечественники!

В рамках «Тазару күні» по всей стране стартовала масштабная экологическая акция, открывающая новый этап реализации общенационального проекта «Таза Қазақстан».

Этот день занимает особое место в декаде Наурызнама. Обновление общества символично совпадает с пробуждением природы, вдохновляя всех нас на созидательный труд во благо Родины.

По всей стране начинается реализация инициативы «Мөлдір бұлақ». В её рамках будут очищены природные родники, прибрежные зоны и водоёмы. Продолжатся массовые посадки деревьев, а также благоустройство дворов, парков и скверов.

В Новой Народной Конституции, принятой в дни празднования Наурыза, закреплён один из ключевых принципов — бережное отношение граждан к природе.

Уверен, что Конституция станет основой общественного единства, нравственным и правовым ориентиром, а также прочной опорой нашей Независимости. Она будет формировать в обществе такие ценности, как единство, созидательный и ответственный патриотизм, а также идеи «Таза Қазақстан».

Смысл этой концепции заключается не только в чистоте окружающей среды, но и в чистоте наших мыслей и стремлений, направленных на благополучие страны.

Поздравляю всех казахстанцев с «Тазару күні»!

Сегодня всё больше граждан выбирают экологичный образ жизни и рациональное потребление ресурсов — это залог светлого будущего.

Призываю всех принять участие в эстафете чистоты и порядка.

Убеждён, что совместными усилиями мы достигнем новых высот и построим Справедливый, Чистый и Прогрессивный Казахстан.

Желаю всем счастья и благополучия!

