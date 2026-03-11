Мажилис одобрил проект «зеленого энергетического коридора» через Каспий

Депутаты мажилиса ратифицировали соглашение о стратегическом партнёрстве между Казахстаном, Узбекистаном и Азербайджаном в сфере производства и передачи «зеленой» энергии.

Как сообщил на пленарном заседании министр энергетики Ерлан Аккенженов, документ был подписан главами трех государств в ноябре 2024 года на полях климатической конференции COP-29 в Баку и открывает путь к реализации одного из крупнейших энергетических проектов региона.

«Данное соглашение закладывает фундамент для реализации одного из самых амбициозных энергетических проектов в истории независимого Казахстана», — отметил министр.

Проект предусматривает создание «зеленого энергетического коридора», который позволит поставлять экологически чистую электроэнергию, водород и зеленый аммиак из стран Центральной Азии в Европу через Каспийское море.

Ключевым элементом инициативы станет прокладка высоковольтного глубоководного кабеля постоянного тока по дну Каспийского моря. Это решение обеспечит Казахстану прямой выход на энергетический рынок Европейского союза через дальнейшее соединение с инфраструктурой в Черном море.

В настоящее время проект находится на стадии подготовки. Итальянская международная консалтинговая компания CESI уже приступила к разработке технико-экономического обоснования. Стоимость подготовки ТЭО составляет около 1 млн евро и финансируется за счет грантов Азиатского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

Кроме того, 1 июля 2025 года системные операторы Казахстана, Узбекистана и Азербайджана создали совместное предприятие «Green Corridor Alliance», которое координирует работу экспертных групп по реализации проекта.

По словам Ерлана Аккенженова, реализация инициативы позволит значительно усилить экспортный потенциал страны и укрепить ее позиции на международной энергетической арене.

«Реализация данного мирового проекта позволит позиционировать Казахстан как надежного партнера в сфере устойчивой энергетики и превратить страну в ключевой энергетический хаб Евразии», — подчеркнул министр.

По итогам обсуждения депутаты мажилиса поддержали законопроект, отметив его важность для развития энергетического сотрудничества и укрепления региональной энергетической безопасности.