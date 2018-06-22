В экономику Южного Казахстана инвестируют около двух десятков иностранных компаний, которые уже реализовали 13 экономических проектов.

Сотрудники Департамента Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции встретились с представителями компаний, инвестирующих южноказахстанскую экономику.

На собрании борцы с коррупцией объявили о новом этапе работы с инвесторами. Теперь для тех, кто вкладывает средства в экономические проекты на территории области, будет организован режим наибольшего благоприятствования.

Сегодня в экономику Южного Казахстана инвестируют около 2-х десятков иностранных компаний, которые уже реализовали 13 экономических проектов. Ещё семь проектов должны быть завершены в этом году.

В основном это турецкие, китайские, немецкие и южнокорейские компании. Вкладывают деньги они в сельское хозяйство, текстильную промышленность, горно-металлургический комплекс и металлургию. И главная задача, которая сегодня стоит перед властями, оградить инвесторов от коррупции. Теперь такую защиту им будет обеспечивать департамент Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции.

Рассказывает Али Комекбаев, руководитель департамента Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции: «Мы должны обеспечить честный контакт с инвесторами, узнать их проблемы и решать их. Службы по противодействию коррупции заключают соглашение с инвесторами. К ним единственное требование: чтобы они работали открыто и честно. Теперь инвесторы обращаются напрямую к нам и мы сопровождаем их пока не закончится весь процесс».

Помогать инвесторам в борьбе с нечистыми на руку чиновниками будут и представители национальной компании «КазахИнвест» — переговорщика с иностранными фирмами, представляющего интересы Правительства Республики Казахстан при обсуждении условий реализации инвестиционных проектов. Таким образом власти рассчитывают организовать «зелёный коридор» для потенциальных инвесторов.

Даулеткожа Мамиров, региональный директор АО НК «KAZAKH INVEST»:

«После старта инвестиционного проекта, начиная от визовой поддержки, мы можем оказать содействие в получении разрешительных документов. Иногда бывает, что инвесторы сталкиваются с инфраструктурными проблемами, получением земельных участков. Сейчас инвесторы активно проявляют к нам интерес: во-первых, выгодное географическое положение нашей области, во-вторых потенциал огромного рынка в лице Узбекистана с 33 миллионным населением».

А для того, чтобы иностранным инвесторам не пришлось оббивать пороги различных учреждений в поисках справедливости, будут открыты фронт-офисы, куда можно обращаться с жалобами на действия чиновников.

Весь комплекс этих мероприятий должен сделать привлекательным бизнес-климат в Южном Казахстане.