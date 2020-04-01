На постах должны беспрепятственно проходить транспортные и транзитные машины, обеспечивающие жизнедеятельность города. Об этом заявил аким города Мурат Айтенов.

Он совершил объезд трех блокпостов – «Акжар» на трассе «Ташкент-Алматы-Термез», имеющей международное значение, «Бадам» — на маршруте «Шымкент-Самара» с выходом из города в Туркестан, и «Бозарык», расположенный на транспортном коридоре «Западная Европа-Западный Китай».

Аким поручил организовать «зеленый коридор» на всех постах. Здесь будут беспрепятственно проезжать автомашины, обеспечивающие жизнедеятельность города, транзитные грузы и другая спецтехника.



Водители транспортных средств и пассажир, находящийся в его салоне, подлежат обязательной регистрации и осмотру медицинским оборудованием. Для этого на блокпостах круглосуточно работают медицинские работники и представители компетентных органов.

М. Айтенов рекомендовал пассажирам, которые сейчас находятся на блокпостах, вернуться домой для обеспечения требований нового режима. Он отметил, что даже в случае транспортных ограничений через территорию город будут ездить около 200 тысяч человек (те, на которых запрет не распространяется). Шымкент находится на стыке девяти дорог, поэтому аким призвал максимально усилить меры безопасности.

Напомним, сейчас в Шымкенте работают 18 блокпостов.