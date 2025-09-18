Музыкальная легенда: 140 лет композитору и 80 лет фильму «Аршин мал алан»

«Один мулла, три рубля денег и головка сахару…»

Вспомнили, откуда эти слова? А еще:

– Деньги есть?

– Что-что?

– Деньги есть?

– Есть-есть.

– У тебя много их?

– Хватит нам на двоих.

– Деньги есть, выйду я!

– Ах, ты, козочка моя!

Правильно, это слова из песен любимой миллионами оперетты «Аршин мал алан». Написал ее композитор Узеир Гаджибеков, народный артист СССР, автор гимна Азербайджанской ССР и гимна Азербайджана. К сведению, «Аршин мал алан» – это первая оперетта во всем исламском мире!

Почему вдруг я о ней вспомнила? А потому что есть как минимум два повода для этого.

Первый – 18 сентября исполняется 140 лет со дня рождения Узеира Гаджибекова. В этот день стоит поднять фужер вина или бокал прекрасного сока за человека, подарившего нам и всему миру столько прекрасных музыкальных произведений!

Второй повод – тоже юбилейный, исполнилось ровно 80 лет со дня выхода на большой экран великолепного музыкального фильма «Аршин мал алан», снятого на Бакинской киностудии по этой оперетте.

Напомню, что в начале 2012 года на сцене тогда еще очень молодого Южно-Казахстанского областного театра оперы и балета состоялась премьера музыкальной комедии «Аршин мал алан». И неслучайно, ведь это всемирно известное произведение считается самой популярной опереттой Гаджибекова. Наши артисты посчитали за честь взяться за эту постановку.

Тем, кто не смотрел «Аршин мал алан», вкратце расскажу сюжет. Действие оперетты происходит в Шуше – городе, где вырос композитор. Сюжет музыкальной комедии был взят Гаджибековым из жизни. С давних пор – и в то время тоже – восточные женщины носили чадру. Им не разрешалось появляться на улице с открытым лицом. Выйти замуж по любви девушка не могла. Да и парень тоже. Спутника жизни, как правило, им подбирали родители, согласно законам шариата. Без их согласия и благословения жениться молодые не могли. Более того, жених в большинстве случаев видел свою невесту только на свадьбе или даже после нее.

Герой пьесы Аскер, богатый молодой человек, по совету своего не менее обеспеченного друга Сулеймана переодевается в уличного торговца тканями, «аршинмалчи». Эти торговцы, продавая товар, заходили в дома, где женщины и девушки, выбирая и рассматривая у них ткани, не закрывали своих лиц. Теперь Аскер мог зайти в любой двор и выбрать себе невесту. Что, собственно, и произошло. В доме Султанбека он нашел свою любовь – красавицу Гюльчохру.

В фильме много комедийных положений, песен, юмора, а главное – все заканчивается хорошо, причем для всех без исключения героев!

У оперетты «Аршин мал алан» легкая, счастливая судьба. Гаджибеков написал ее в 1913-м в возрасте 28 лет, когда учился в Петербурге. Ее поставили в октябре того же года на сцене театра Гаджи Зейналабдина Тагиева в Баку. И сразу фурор! Объяснение в том, что в этой комедии Узеир Гаджибеков сочетал традиции европейской классической и азербайджанской национальной музыки. Остроумный сюжет о взаимной и счастливой любви.

В интернете нашла информацию, что в 2013 году в рамках ЮНЕСКО было отмечено

100-летие оперетты. Комедия была экранизирована четыре раза, самым популярным же считается показанный более чем в 130 странах мира фильм 1945 года с участием Рашида Бейбутова в главной роли.

Есть и такой факт. В 1943-м во время Тегеранской конференции в Иране с культурной программой находились азербайджанские артисты. Они случайно попали на просмотр фильма «Аршин мал алан» и с удивлением прочитали в титрах, что фильм снят в Голливуде режиссером Тиграновым, а сценаристом и автором музыки является Магалян. Артисты рассказали об этом Узеиру Гаджибекову, и он, зная, что оперетта «Аршин мал алан» нравится Сталину, адресовал свой протест ему лично. Вскоре композитор получил телеграмму: «Предлагаю снять наш, советский, настоящий «Аршин мал алан». Об этом факте писали в «АиФ».

По указанию Сталина была организована экранизация произведения Гаджибекова в Азербайджане в 1945 году. Сценарий к фильму написал Сабит Рахман, режиссерами-постановщиками были назначены Рза Тахмасиб и Николай Лещенко.

Фильм «Аршин мал алан» продублировали на 86 языков и продали в 136 странах! При бюджете в 5 млн 800 тыс. рублей картина принесла выручку 5 миллиардов!

По мнению критиков, музыкальный шедевр со сладкоголосым восточным красавцем-брюнетом, тенором-альтино Рашидом Бейбутовым в послевоенное полуголодье стал духовным лакомством для миллионов советских людей. С этим трудно поспорить. А я и не буду!

Еще один любопытный факт. Фильм очень понравился и Мао Цзэдуну. В 1952 году он приказал снять в Китае свою версию. У фильма было другое название – «Любовь под одеялом». Китайцы восточную чадру почему-то назвали «одеялом». Когда же Рашид Бейбутов приехал в Китай на гастроли и пел на китайском языке, растрогавшийся Мао попросил его продлить гастроли на три месяца. На концертах тогда побывали более 8 млн человек.

К слову, Сталин, посмотрев эту картину трижды, тоже был доволен: «Очень хороший, нужный народу фильм». Творческий коллектив был удостоен Сталинской премии.

Напоследок привожу мнение читательницы РАБАТа Галии Утягановой: «В детстве мы жили в Узбекистане. В 60-е по ТВ очень часто показывали фильм «Аршин мал алан» 1945 года выпуска. Тогда я не знала, что это оперетта, мы называли ее просто – «музыкальный фильм». Мне он очень нравился, я знала почти все песни (арии) наизусть и часто напевала их, когда занималась домашними делами. А Рашид Бейбутов казался мне таким красивым…

Как сейчас помню, смешные сценки из фильма: «Тут болит, там болит», «Деньги есть?», «Я не со всяким ханом стану кушать плов, чтобы не засалить зря своих усов…» Позже мне довелось посмотреть этот же фильм в более современной версии. Честно скажу, мне он не понравился совсем. То ли я выросла, то ли картину сняли, как говорят, без души, но я считаю самым лучшим фильмом тот, что снят в 1945 году с Рашидом Бейбутовым в главной роли».

Другая читательница Асия Аюпова считает: «Классный фильм! Он по-прежнему смотрится с удовольствием! Жизнеутверждающий! Веселый! Музыка прекрасная! Когда у меня получается то, что задумала, я пою: «Молодец ты, Сулейман, ты хитрец, ты сам шайтан!» Как будто мне Сулейман подсказал решение…»

Вот такие эмоции и воспоминания.

Поищите этот фильм в гугле, посмотрите его в который раз. Отличное настроение гарантирую.

И с днем рождения Вас, уважаемый Узеир Абдул-Гусейн оглы Гаджибеков! Спасибо за талант и гениальное творчество!

Фарида Шарафутдинова