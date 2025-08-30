Человек, проживший 90 лет

Речь пойдет о нашем земляке, замечательном человеке, труженике, главе большой и дружной семьи Утемисове Устемире Утемисовиче.

В начале этого лета Устемир ага отметил свой 90-летний юбилей, а спустя месяц с небольшим, к великому сожалению, его жизненный путь завершился… Он оставил такой яркий след, что одно это обязывает нас рассказать о нем современникам.

Устемир Утемисов родился 10 июня 1935 года в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области в совхозе «Коммунизм». В 1951 году с отличием окончил среднюю школу имени К. Спатаева в Чимкенте, а в 1956-м – Среднеазиатский политехнический институт в Ташкенте, тоже с отличием. Молодого инженера-технолога сразу же направили в Восточный Казахстан в распоряжение треста «Лениногорсксвинецстрой».

За семь лет (только вдумайтесь!) – с 1956-го по 1962 год – он сделал карьеру от мастера, инженера, начальника цеха до директора Лениногорского завода бетона и раствора. С 1963-го по 1975 год Устемир Утемисов трудился на различных должностях в системе «Главюгстроя».

В советское время была очень продуманной кадровая политика, она была многоходовой. Раз специалист показывает отличные, передовые результаты в производстве, значит, он знает на вкус «соль жизни», ему можно доверить, поручить руководство десятками, а то и сотней производств, но уже по партийной линии.

В 1975 году Устемира Утемисова переводят на работу в Энбекшинский райком партии города Чимкента, а в 1978-м он был избран вторым секретарем Энбекшинского райкома партии.

Вот выдержка из характеристики тех лет: «Курируя вопросы промышленности, строительства и транспорта района, У.У. Утемисов внес весомый вклад в развитие стройиндустрии области и города.

Крупные предприятия химической, пищевой промышленности области получили жизнь при руководстве товарища Утемисова: АО «Пиво», макаронная фабрика, АО «Шина», НПЗ и т.д. Имея большой опыт работы, широкий кругозор, аналитический склад ума и компетентность, он способен решать вопросы, иногда кажущиеся практически неразрешимыми».

В 1987-1988 годах Устемир Утемисович – председатель комиссии партийного контроля при ЮКО комитете партии.

Почти на закате эры СССР, в 1988 году, он назначен начальником управления труда и занятости ЮКО, работал на этом посту вплоть до ухода на пенсию в 1996-м. То есть порядочность, колоссальный опыт, профессионализм, видение перспектив и возможностей Устемира Утемисова были востребованы и в независимом Казахстане.

И это только внешняя канва его жизни.

А теперь – слово его коллегам, друзьям, близким.

Второй отец…

В год обретения Казахстаном независимости по приглашению Устемира Утемисова меня назначили заместителем начальника вновь созданного Главного управления труда и занятости Чимкентского облисполкома.

Он сам пришел ко мне на работу в облстатуправление и предложил: «Знаю, вы владеете экономической и демографической ситуацией области, разбираетесь в компьютерных технологиях. Мне нужен такой заместитель, помощник в разрешении социальных вопросов». С 1991 года шесть лет мы проработали в полном доверии, Утемисов многому меня научил. Очень интеллигентно, тактично и грамотно передавал мне свой богатый опыт организаторской работы.

Я в тот год потеряла своего отца, и по велению судьбы мне посчастливилось получать отцовскую заботу и внимание Устемира Утемисовича. Главное, когда спрашиваешь его, как дела, он всегда отвечал: «Отлично», давая этим установку себе на успех. Он был отличником и в учебе, и по жизни. Глубоко порядочный, с широким кругозором и чувством такта, никогда не повышал голос ни на кого.

Так было и в семье. Они с супругой Орынкуль апа воспитали прекрасных детей. Два сына и две дочери – золотые медалисты школы К. Спатаева, которую окончил когда-то их отец. Этим может гордиться редкая семья, где любовь и согласие продолжаются в детях.

10 июня 2025 года Устемиру Утемисовичу исполнилось 90 лет. Последние 30 лет он не сидел на пенсии, а продолжал развивать свой предпринимательский опыт и успешно вместе с сыном продвигал бизнес. Скоро 40 дней, как мы потеряли Утемисова У., уважаемого наставника, доброго друга, любимого отца и просто замечательного человека – ЛИЧНОСТЬ, оставившую огромный след на этой земле и в сердце каждого, кто его знал. Скорблю и буду помнить всегда.

Ольга ЛИ

Его не «кабинетный» стиль работы

С огорчением узнал о смерти бывшего второго секретаря Энбекшинского райкома партии Утемисова Устемира Утемисовича.

Он курировал вопросы социально экономического развития района. Я в ту пору работал секретарем парткома треста «Чимкентстрой», приходилось часто встречаться с ним на строительных площадках города. Именно на стройках, так как ему был не свойственен «кабинетный» стиль работы. Понимаю, почему: именно в разговорах с прорабами, бригадирами и рабочими он узнавал о реальных сроках завершения строительства, о вопросах не только производства, но и о личных проблемах людей.

Не только узнавал, но и решал их в пределах своих полномочий.

Еще об одной отличительной черте Устемира агая хотел я сказать. Это его человечность. Будучи членом бюро райкома, он вникал в суть решаемого вопроса о персональной ответственности руководителей, членов партии, допустивших нарушения устава. Как правило, он давал возможность им исправиться. Таким я запомнил его по совместной работе.

Фарид АКБЕРДИЕВ

Шеф-наставник молодых

С Устемиром Утемисовичем более тесно мы сошлись в бытность нашей работы в Энбекшинском райкоме партии.

Я тогда работал первым, а Утемисов – вторым секретарем. В то время он был самым возрастным и самым опытным работником аппарата РК. Учитывая такие черты его характера, как доброжелательность к людям, умение «гасить» конфликтные ситуации, он очень быстро стал, так сказать, шеф-наставником наших молодых работников.

Таким он и остался в нашей памяти: мудрым, доброжелательным, готовым всегда прийти на помощь, дать совет. Светлая ему память.

Валерий ЖЕРЕЛЬЕВ

Горячее сердце

Спортивная общественность Шымкента понесла большую утрату. Ушел из жизни Устемир Утемисов – большой сторонник здорового образа жизни и занятий спортом.

Устеке никогда не работал в спортивной организации и не был в ней руководителем, но он всегда всем своим сердцем, всеми своими действиями поддерживал развитие спорта в нашем городе. Благодаря его усилиям был построен спортзал, в котором открылась спортивная школа по художественной гимнастике легендарной Алии Юсуповой. Устеке лично контролировал все вопросы, связанные с хорошим функционированием спортзала, оперативно решая все просьбы атлетов.

Его поддержка и забота о спортсменах всегда находили горячий отклик в сердцах гимнасток и тренеров.

В спорткомплексе Устемира Утемисовича вели тренировочный процесс не только гимнасты, но и гребцы, единоборцы. И для всех у него находились теплые слова поддержки, желание помочь.

Мы всегда будем помнить Устемира Утемисовича – человека, беззаветно преданного спорту, человека с большой душой и горячим сердцем.

Муслим ШАНАЗАРОВ,

президент Федерации художественной гимнастики г. Шымкента

Достойная жизнь

С Устемиром Утемисовичем я познакомился в 1992 году. В то время меня перевели из КазНИИ земледелия (Алма-Ата) в НПО «Чимкент» заместителем генерального директора по научной работе.

В момент знакомства мне был 41 год, а Устемир ага – 57 лет. Он тогда работал начальником главного управления труда и занятости облисполкома. С тех пор мы общаемся, бываем в гостях у родственников, на торжествах. Встречались ежемесячно за большим дастарханом, за чашкой чая.

В моем воспоминании Устемир ага – человек глубоко рассудительный, уравновешенный, порядочный, в совершенстве владеющий партийным этикетом. За эти годы я ни разу не видел его недовольным. Спросишь его: «Как дела, ага?» – он всегда с улыбкой отвечал: «Отлично!»

На самом деле, он очень мудрый человек. Вместе с супругой Орынкул женше они воспитали прекрасных детей. Старший сын Алтай работает судьей в Сарыагашском районе, второй сын Бакыт – бизнесмен. Две дочери замужем, продолжают дело отца и матери. Растут внуки – продолжатели прекрасной династии Утемисовых.

Устемир Утемисович прожил долгую, достойную жизнь. Пусть земля ему будет пухом.

Ағамыздың «Алды өзіне пейіш, арты кеніш болғай».

Досымбек Алмаханбетұлы СЫДЫҚ,

доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик НАН РК

Жизнь, достойная подражания

Из аула Кокебель Казыгуртского района вышло много достойных людей своего времени.

Достаточно вспомнить Героя Советского Союза, «железного» генерала Сабира Рахимова. И среди таких уважаемых личностей, которые внесли существенный вклад в развитие региона, был и Остемир ага.

Работая на различных руководящих должностях в партийных органах города и области, возглавляя областное управление труда, он снискал уважение жителей и коллег.

Об этом много говорили на поминальном дастархане по случаю семи дней его бывшие сослуживцы, друзья и просто знавшие его люди.

И мне, тоже уроженцу аула Кокебель, всегда было приятно общаться с Остемиром ага, доброжелательным, чутким и всегда внимательным человеком. Мы очень уважали его, восхищались его трудолюбием и служению общему делу.

Он был для нас примером благородства и порядочности, доброты и человечности.

Сегодня горестно говорить об Остемире ага в прошедшем времени, но я считаю, что наш ага прожил долгую, интересную, содержательную и счастливую жизнь. С Орынкул женеше они воспитали прекрасных детей.

Мы всегда будем помнить Остемира ага!

Ағамызды Алла алдынан жарылқасын!

Абдибакыт МАКУЛБАЕВ

Гордость за отца у меня была всегда!

Одно из самых ярких ранних воспоминаний: я еще совсем маленькой девочкой смотрю эскизы фонтанов возле Дворца фосфорников. Четыре фонтана олицетворяли времена года: зиму, весну, лето и осень.

Тогда отец работал вторым секретарем Энбекшинского райкома партии. Папа показал мне все варианты и спросил мое мнение и, кстати, учел его. Когда закончили строительство фонтанов, каждый раз я проходила мимо и чувствовала причастность к истории города не только папы, но и свою, потому что «одобрила» эскиз.

Еще помню, как папа нас, Алтая, меня и Бахыта (Ляззат еще не родилась), повел на открытие ипподрома. И пока шло представление, он на вытянутой руке держал свой пиджак, защищая нас от палящего солнца. Сколько длилось представление, уже не помню, но было очень жарко. Эту заботу и любовь к нам, детям, я чувствовала всегда!

Его забота продолжалась, и когда мы стали взрослыми. Несколько лет после рождения младшего сына я работала с папой. Он был уже на пенсии, руководил ТОО. И куда бы мы ни заходили по работе, будь то СЭС, водоканал, пожарка, везде встречались люди, которые раньше работали с папой. И они всегда с теплом и уважением здоровались и спрашивали, чем могут помочь?

Тогда он меня научил водить автомобиль. Сказал: «До каких пор я буду у тебя водителем?!» Купил мне машину, посадил за руль и сказал: «Езжай потихоньку». Я и поехала…

Он был очень хорошим педагогом. Привил мне любовь к наукам. Сейчас не каждый папа сможет объяснить школьную программу своему ребенку, а он объяснял ее мне, а потом – и моим детям. Легко объяснял математику, физику, химию, очень любил геометрию. А еще любил играть в шахматы и меня научил.

Благодаря папе я знаю, что такое иметь заботливого отца, видеть любящего мужа нашей мамы, работать с мудрым и уважаемым руководителем. И просто знать хорошего человека.

Гульзада, дочь

Напутствие отца

Все, что я знаю, это благодаря папе. Он всегда говорил: «Не бойся трудностей, будь смелой!» С этим напутствием я и живу. Уверена, что и после смерти он рядом – в моем сердце.

Он хотел, чтобы дети и внуки всегда были счастливыми и честными к себе.

Помню папу, как очень спокойного, заботливого и чуткого отца. Любящего мужа. Преданного своему делу руководителя. Бескорыстного друга. Он мог всегда поддержать, ненавязчиво посоветовать и очень грамотно указать путь. Его присутствие наполняло близких спокойствием и уверенностью.

Он не мог быть разным. Он со всеми был одинаково искренним. Это чувствовали сотрудники, друзья и родные.

Отношения между родителями – это один яркий роман. Не знаю, как получалось у них понимать друг друга даже не с полуслова, а в молчании. Уважение и забота проявлялись во всем. С детства я думала, что у всех так бывает, но больше подобного никогда не видела.

Я благодарна Всевышнему, что позволил мне стать его дочерью. Знать его характер, возможность общаться с ним, быть его частью.

Ляззат, дочь

Его партия завершилась, но его игра продолжается в нас

Когда я думаю о своем дедушке Өстеміре, перед глазами всегда встает шахматная доска. Белые и черные клетки, его внимательный взгляд и та особая тишина, которая рождалась, когда он делал ход.

Для всех он был руководителем, человеком с трудовой биографией, уважаемым в обществе. Но для меня он навсегда останется тем, кто научил меня играть в шахматы, и мудрости, которая помогает в жизни.

Дедушка прожил длинную жизнь: прошел путь от инженера-технолога до руководителя заводов и госуправлений, получал награды, оставался требовательным к себе и другим. Но обо всем этом я узнал позже из рассказов взрослых. А в детстве я видел в нем прежде всего доброго человека, но в то же время строгого и справедливого, рядом с которым было спокойно и надежно.

Когда я был маленьким, дедушка часто усаживал меня за шахматную доску. Он учил меня не просто просчитывать ходы фигур. Его уроки были гораздо глубже.

«Смотри, – говорил он, двигая ладьей, – жизнь похожа на эту партию. Нужно думать наперед. Если поторопишься, то можешь ошибиться. Но даже ошибку можно превратить в победу, если сделаешь правильные выводы».

Я тогда еще не до конца понимал смысл его слов. Но теперь, оглядываясь назад, вижу, что именно так он и жил: спокойно, рассудительно, честно. Всегда умел просчитывать свою жизнь на несколько шагов вперед, но при этом никогда не забывал о самых важных ценностях – о семье, честности, уважении к людям.

Дедушка вместе с бабушкой Орынкуль воспитали четверых детей. Для нас, внуков, их дом всегда был наполнен теплом и уютом. Там не было высоких речей или громких наставлений, только простые примеры, которые запоминались лучше любых слов.

Сейчас, когда его уже нет рядом, я часто вспоминаю те вечера. Иногда, садясь за шахматную доску, передо мной встает его образ: спокойный взгляд, неторопливые движения и голос, полный уверенности. И каждый раз мне кажется, что он все еще рядом, если я вдруг ошибусь, то он с привычной добротой обратится ко мне: «Даже самая трудная позиция имеет выход. Нужно только терпение и мыслить наперед».

Так он построил свою династию: не из власти и богатства, а из семьи, любви и мудрости. И эта династия продолжается в каждом из нас.

Поэтому память о дедушке живет не только в датах и его биографии, а в наших поступках, в нашем выборе, в том, как мы идем по жизни. Его партия завершилась, но его игра продолжается в нас…

Дінмұхамед ӨСТЕМІР, внук

Золотой стержень семьи

Когда я думаю о дедушке, прежде всего вспоминаю его возвышенный и мудрый образ. У него трудолюбивая душа, заботливая о своих детях, добрая к внукам, преданно служившая стране.

Дед был благословением нашей семьи, ее золотым стержнем. В романе Бауыржана Момышулы «Ұшқан ұя» запомнилась фраза: «Дедушка и бабушка – первые учителя в моей жизни». Смысл этих слов я тоже глубоко чувствую. Потому что и для меня бабушка и дедушка были моими учителями жизни, наставниками и мудрыми людьми, которые вели меня к мудрости. Дедушка всегда был для меня примером, опорой моих инициатив. Когда я учился в начальной школе, он помогал мне с домашними заданиями, научил меня преодолевать трудности.

У казахов есть поговорка «Қариясы бар үйдің – қазынасы бар» («Дом со стариком – сокровище»). На самом деле, статус и честь нашей семьи высоки благодаря нашему деду. Каждое его слово – это аманат для нас, каждое его дело – добродетель.

Дедушка не только помогал мне с уроками, но и активно участвовал в школьных мероприятиях. Он всегда с радостью посещал все наши школьные мероприятия, вечера. Помню, как однажды мы показывали инсценировку по произведениям О’Генри и Хемингуэя. Он пришел на наш спектакль в черной шляпе, элегантном сером костюме и синем галстуке. По внешнему виду он тогда выглядел, как персонаж Хемингуэя. В этот момент я с особой гордостью смотрел на деда…

Дедушка мало говорил. Но даже молчание рядом с ним было дороже тысячи разговоров. Иногда мы сидели вместе молча в течение длительного времени, любуясь красотой природы или деревьями, раскинувшимися в домашнем саду. А когда он начинал говорить, то каждое слово доходило до сердца слушателя, сохранялось в уме. Не зря казахи говорят: «История бабушки и дедушки – это основа жизни человека».

Дед любил играть в шахматы. Неважно, с кем он играл – с внуками или друзьями, а иногда и с самим собой. Он читал книги гроссмейстеров, изучал и применял новые стратегии на практике.

К слову, он не ограничивался лишь интеллектуальным трудом, не забывал и про физкультуру. Был убежден, что независимо от возраста надо заниматься спортом каждое утро.

Дед привил мне не только интерес к спорту и шахматам, но и уважение к исламу. Вместе мы ходили на ид-намаз и изучали традиции паломничества.

Я верю: теперь мой дедушка находится во власти того, что он создал вместе со своими предками. Наша задача – донести честь и добродетель, которые он нам подарил, до будущих поколений, не потеряв их. Как сказал Сулейман Султан, величайшее наследие, которое ты оставишь своему потомству, – это твой добродетельный характер.

Дед привил эту добродетель сердцу каждого ребенка, каждого внука. У каждого внука есть хотя бы одна искра от характера дедушки, поэтому все у нас такие особенные, все такие красивые.

Хочу закончить рассказ о своем деде стихотворением Мукагали Макатаева «Отец» (перевод Райхан Алдабергеновой):

Отец, отныне сын – ровесник твой,

И старше стать удел мне отведен.

Печалюсь я, однако горд тобой.

Ведь, как и ты, я в эту жизнь влюблен!

Я не впустую прожил столько лет,

И впереди, я верю, счастье ждет.

Ты львом рожден был, я пришел вослед,

И та же кровь во мне, отец, течет.

Огонь, тобой зажженный, не погас,

Я обещаю, будет он гореть.

Та честь и гордость, что взрастил ты в нас,

Не даст душой потомкам охладеть!

Бекет ӨСТЕМІР, внук

Любимый ата

30 лет в моей жизни были два дедушки и две бабушки. Всю жизнь я слышу, что это большое везение и подарок Аллаха.

В этом году я потеряла второго аташу. Кем был для меня Остемир ата? Тем, кто любил, баловал, верил в меня и слушал. Уверена, так могут сказать все внуки, да и вообще все дети, встречавшие аташу. Для него не было мелких проблем. Он слушал про передряги в школе, мы с ним обсуждали, стоит ли мне менять универ.

Я не раз видела и слышала от других, как аташа относился к проблемам, при которых другие нервничали и паниковали, а ата всегда был спокоен. Помню, как однажды загорелась крыша дома, и все в панике выбежали на улицу. Ата вышел, посмотрел, понял, что горит не крыша, а дерево, в которое ударила молния, и попросил сдвинуть ветку. Еще немного посмотрел и сказал, что само потухнет, и пошел спать. Кроме него, никто из домашних в ту ночь так и не заснул…

С аташей всегда было чему удивляться. С усложнением математики в школе я удивлялась, что он помнит формулы по геометрии и тригонометрии. Однажды он решил задачу, в которой условие было написано с ошибкой. Я была единственной в классе, кто тогда сделал домашку. Учительница сказала, что там опечатка, и она сама не смогла решить ее. Я сказала, что мне помог мой дедушка. Тогда весь класс запомнил аташу.

В тот же год они увидели аташу. Мы ставили сказку «Спящая красавица» на французском, и аташа с ажекой пришли посмотреть. Потом все долго обсуждали, какие они у меня статные, стильные (аташа был в шляпе) и интеллигентные.

Позже с задачами по высшей математике в универе я уже не обращалась к маме и аташе. И очень даже зря. Летом ата, услышав, что я прошла семестр по высшей математике, начал давать мне задачки и проверять, что я знаю. Вот тогда я узнала, что он по образованию инженер. Настоящий! В то лето он познакомил меня с Викторией Андреевной Гайворонской. Когда мы к ней зашли, она руководила проектом расширения Шымкента в направлении северо-восток. Ата представил меня ей и попросил научить расчетам на примере проекта магазина. И она – проектировщик, занимающийся только крупными проектами, – без возражений взяла меня под свое крыло. Все лето с 9:00 до 19:00 я сидела с ней, изучая СНиПы, с калькулятором на столе. В конце лета я думала бросить архитектуру… Оказалось, что за лето Виктория Андреевна научила меня считать за всех инженеров, которые ведут проект в разных разделах, и работать в разных программах, таких как «ЛИРА-САПР», а я считала все от руки. По сей день я благодарна ей и аташе за то, что я всесторонне понимаю проекты.

Как и всех остальных внуков и детей, ата научил меня играть в шахматы. Через игру он учил понимать жизнь, не торопиться, принимать ошибки.



Их отношения с ажекой – это пример любви, уважения и заботы. Ата не пил чай без ажеки. Ажека всегда оставляла вкусняшки аташе, говоря: «Осекене». Ажекин дастархан – это вообще такое особенное место, настоящий магнит! Всегда вкусно, тепло, тебя ждут, тебе есть за этим дастарханом место.

Ата и ажека прикольно рассказывали про их знакомство, ухаживания и супружескую жизнь. Про взрывной характер, нетерпеливость и ревность ажеки и про спокойного, рассудительного аташу. Они казались идеальным тандемом. Сейчас я вижу, сколько они работали над отношениями. Не пытались казаться идеальными, не подавляли друг друга, а уважали и поддерживали. Открыто рассказывали, кто где тормозил или торопился. Ругали друг друга. Тем не менее в каждом рассказе чувствовались любовь и честность.

Так же честно они говорили и принимали наши черты характера. Благодаря им мы принимаем друг друга и любим, ведь каждый из нас несет в себе частицы характеров аташи и ажеки. Например, в конфликте между мной и Санжаром они с любовью говорили со мной и с ним. Не пытались заставить общаться, а показывали точку зрения другой стороны, за что его можно любить. С аташей всегда так: ты думаешь, что сам дошел до чего-то, а по факту тебя ведут и направляют.

Аташа оставил след в душе всех членов семьи. Оставил много воспоминаний о совместно проведенном времени и разговорах. Он по-настоящему знал каждого из нас, внуков, и мы знали его.

Салтанат, внучка

Подготовила Фарида Шарафутдинова