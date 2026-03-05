Ночной рейд в Аль-Фарабийском районе: выявлены факты оказания интимных услуг

Реклама
Во время ночного патрулирования в Аль-Фарабийском районе сотрудники полиции провели профилактический рейд для обеспечения общественного порядка.

По проспекту Республики правоохранители задержали женщин, которые предлагали интимные услуги за денежное вознаграждение. Троих девушек доставили в управление полиции для разбирательства.

«По результатам проверки в отношении задержанных составлены административные протоколы и назначены штрафы в соответствии с действующим законодательством. Подобные рейды проводятся на постоянной основе с целью профилактики правонарушений» — сообщили в департаменте полиции Шымкента.

