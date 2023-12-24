24 сайта с проститутками заблокировала полиция Шымкента

Шымкентские полицейские в ходе профилактического мероприятия обнаружили и заблокировали 24 интернет-сайта, предлагающие интимные услуги.

Также по итогам 3 дней ОПМ в полицию доставили 52 гражданок, занимающихся проституцией и 2 сводниц.

«Интернет-сайты, где «жрицы любви» предлагали свои услуги, оперативники УБОП городского департамента полиции выявили в ходе профилактического мероприятия «STOP-трафик». Их заблокировали с помощью программы «Кибернадзор»», — говорится в сообщении ДП Шымкента.

Кроме того, в ходе отработки за приставание в общественных местах по статье 449 КоАП РК привлечены к ответственности 22 человека. По статье 450 данного кодекса оштрафованы 9 лиц, предоставивших помещения заведомо для занятия проституцией или сводничества.